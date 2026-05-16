今日16日(土)と明日17日(日)は、全国的に晴れて気温が上がります。今日16日(土)は九州を中心に30℃以上の所があり、京都や甲府などでも30℃と季節外れの暑さになる見込みです。明日17日(日)はさらに気温が上がって、名古屋では33℃、東京都心も31℃と、各地で真夏日(最高気温が30℃以上)地点が続出します。この暑さのピークは週明け18日(月)から19日(火)です。暑さで体調を崩さないよう注意が必要です。

今日は九州を中心に真夏日に 熊本市は131年ぶりの記録も

本州付近の上空には、平年よりも暖かい空気が流れ込んでいます。日中は日差しも加わって、この週末は季節外れの暑さになりそうです。



今日16日(土)は、九州を中心に真夏日になる所が多く、佐賀市では31℃、熊本市では30℃と、ともに3日連続の真夏日になる予想です。熊本市で5月中旬に3日連続で真夏日になると、1895年以来131年ぶりです。



また、青森県の三戸町でも30℃と、東北でも真夏日になる所があるでしょう。盛岡市や山形市でも29℃と、30℃に迫る暑さになりそうです。

明日はさらに真夏日地点が増加

明日17日(日)はさらに気温の上がる所が多くなります。関東から九州の内陸を中心に、30℃以上の赤色のエリアが広がり、関東や東海などでも真夏日地点が増加する見込みです。名古屋は33℃、東京都心も31℃まで上がり、ともに今年初めての真夏日になる予想です。



運動会シーズンで、屋外で長時間過ごす予定の方もいらっしゃると思います。強い日差しはなるべく避けて、こまめな水分補給や休憩を取るように心がけてください。また、屋内でも無理をせず、エアコンを適切に使って室内の温度を適度に下げましょう。

暑さのピークは週明け 今年全国初の猛暑日か

この暑さのピークは、週明け18日(月)から19日(火)です。九州や関東の内陸を中心に気温の上がり方が顕著で、18日(月)の大分県日田市の予想最高気温は35℃と、今年全国で初めての猛暑日(最高気温が35℃以上)が予想されています。19日(火)は群馬県桐生市で36℃、埼玉県熊谷市でも35℃まで上がる予想です。



そのほか、福島市や甲府市、京都市などでも30℃以上の季節外れの暑さが続きます。



身体に堪える暑さになるため、熱中症対策は万全にしてお過ごしください。

熱中症予防のポイント

熱中症を予防するには、以下のポイントを心がけてください。



日頃から、体調管理を心がけましょう。朝など時間を決めて、毎日体温を測定したり、健康状態をチェックしたりすることにより、体調の変化に気づくことができます。



できるだけ暑さを避けて、喉が渇く前から水分補給を心がけましょう。なるべく涼しい服装を心がけ、日傘や帽子も活用するのが効果的です。入浴の前後や、起床後も、まずは水分を補給しましょう。汗を大量にかいた場合は、水分だけでなく、塩分補給も忘れないでください。



暑さを我慢せず、エアコンを使って室内の温度を適度に下げましょう。室内に温度計を置き、室温を確認しながら調節するとよいでしょう。特に、換気を行う場合はこまめに再設定してください。もし、少しでも体調が悪いと感じたら、無理をしないで、自宅で静養することが必要です。高齢者や子ども、障がいのある方は、特に熱中症になりやすいので、周りの方が気を配るなど、十分ご注意ください。