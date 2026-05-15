【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは名古屋名物グルメ
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、注意が行き届かない様子、甘辛いタレが人気の料理、そして最も根源的な分野という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
おろ□□
み□□つ
き□□がく
ヒント：するべきことをいい加減に済ませてしまう様子、揚げた肉にコクのあるタレをたっぷりかけた料理、そして応用のための理論を支える学問を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「そか」を入れると、次のようになります。
おろそか（疎か）
みそかつ（みそカツ）
きそかがく（基礎科学）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、注意力が散漫な状態を指す言葉、地域で長く愛されている人気のグルメ、そして科学技術の発展に欠かせない根本的な学問を組み合わせました。共通の「そか」という音が、つい反省してしまう日常の1コマから、食欲をそそるお店の活気、さらに真理を追究する静かな研究室の風景までを意外なリズムでつないでいます。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、注意が行き届かない様子、甘辛いタレが人気の料理、そして最も根源的な分野という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
おろ□□
み□□つ
き□□がく
ヒント：するべきことをいい加減に済ませてしまう様子、揚げた肉にコクのあるタレをたっぷりかけた料理、そして応用のための理論を支える学問を思い浮かべてみてください。
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正解：そか正解は「そか」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そか」を入れると、次のようになります。
おろそか（疎か）
みそかつ（みそカツ）
きそかがく（基礎科学）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、注意力が散漫な状態を指す言葉、地域で長く愛されている人気のグルメ、そして科学技術の発展に欠かせない根本的な学問を組み合わせました。共通の「そか」という音が、つい反省してしまう日常の1コマから、食欲をそそるお店の活気、さらに真理を追究する静かな研究室の風景までを意外なリズムでつないでいます。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)