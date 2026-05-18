「意外と知らない」紛争が同じ場所で繰り返される理由。ガソリン高騰から読み解く世界のカラクリ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
すあし社長が、YouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」にて「なぜ世界は”同じ場所”で争いを繰り返すのか？不変の法則を読み解く『大人の地政学』」と題した動画を公開した。本動画では、世界中で繰り返される紛争の背景には、国の体制やリーダーの感情ではなく「地形」という不変の法則があると結論づけている。
動画の前半では、中東の紛争と日本のガソリン価格高騰の関係性を例に挙げた。日本はエネルギーの多くを中東に依存しており、ホルムズ海峡という幅わずか33kmの通り道が封鎖されると、生活に直結する打撃を受ける。「大国を動かすのも、小国を縛るのも感情ではなく地形である」と語り、過去のオイルショックから現代に至るまで、同じ場所で同じ危機のパターンが繰り返されていると解説した。
中盤では、地政学の基本概念である「ランドパワー（陸の国）」と「シーパワー（海の国）」の役割分担を提示した。広大な大陸を持つロシアが、冬でも凍らない港である「不凍港」を求めて南下し続ける動きについて、クリミア半島の併合などを例に説明。「体制が変わっても国家の動きが変わらないのは『凍る土地』という地形の宿命が変わらないから」だと述べ、330年続く国家の執念を描写した。
さらに後半では、中国の台湾に対する動きも地形の観点から読み解いた。中国にとって台湾は太平洋へ出るための海への出口の鍵であり、紛争が頻発するリムランド（ユーラシア大陸の縁辺部）の重要性を指摘した。また、日本もシーパワー陣営の最前線に位置しており、戦略的に手放せない要衝であると強調している。
ニュースの表面的な出来事にとらわれず、地形という変えられない土台が国家の行動を決めるという視点は、複雑な世界情勢を理解するための新たなレンズとなるだろう。
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動画の前半では、中東の紛争と日本のガソリン価格高騰の関係性を例に挙げた。日本はエネルギーの多くを中東に依存しており、ホルムズ海峡という幅わずか33kmの通り道が封鎖されると、生活に直結する打撃を受ける。「大国を動かすのも、小国を縛るのも感情ではなく地形である」と語り、過去のオイルショックから現代に至るまで、同じ場所で同じ危機のパターンが繰り返されていると解説した。
中盤では、地政学の基本概念である「ランドパワー（陸の国）」と「シーパワー（海の国）」の役割分担を提示した。広大な大陸を持つロシアが、冬でも凍らない港である「不凍港」を求めて南下し続ける動きについて、クリミア半島の併合などを例に説明。「体制が変わっても国家の動きが変わらないのは『凍る土地』という地形の宿命が変わらないから」だと述べ、330年続く国家の執念を描写した。
さらに後半では、中国の台湾に対する動きも地形の観点から読み解いた。中国にとって台湾は太平洋へ出るための海への出口の鍵であり、紛争が頻発するリムランド（ユーラシア大陸の縁辺部）の重要性を指摘した。また、日本もシーパワー陣営の最前線に位置しており、戦略的に手放せない要衝であると強調している。
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