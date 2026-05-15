約70店舗が扇町公園に集結！ 全肉祭 第1回 全肉祭 in 大阪

記事ポイント 西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が扇町公園で大阪初開催します。会場には約70店舗が集まり、総メニュー数200アイテム以上を展開します。無料体験、サンプリング、子ども向け遊びブース、観覧無料のステージ企画も楽しめます。 西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が扇町公園で大阪初開催します。会場には約70店舗が集まり、総メニュー数200アイテム以上を展開します。無料体験、サンプリング、子ども向け遊びブース、観覧無料のステージ企画も楽しめます。

Gi-FACTORYが展開する大型野外グルメイベント『全肉祭』が、大阪府大阪市の扇町公園で開催します。

和歌山・徳島・大阪・広島・山口・島根・北九州・岡山・高知・岐阜・静岡・東京などで開催しているイベントが、2026年5月22日から5月24日まで大阪で第1回開催を迎えます。

全肉祭「第1回 全肉祭 in 大阪」





イベント名：第1回 全肉祭 in 大阪会場：扇町公園日程：2026年5月22日〜5月24日時間：10：00〜21：00店舗数：約70店舗公式Instagram：全肉祭 公式Instagram

全肉祭「第1回 全肉祭 in 大阪」は、畜産肉料理に加えて魚肉や果肉までをテーマにした野外グルメイベントです。

全国を対象に出店を募集・選考し、各地の美食が扇町公園に集まります。

会場には約70店舗が並び、肉料理、魚介、果物を使ったメニュー、企業ブース、遊びブース、ステージ企画が一体になった屋外イベントとして展開します。

全国グルメ





メニュー一覧には、秋田牛、沖縄焼き貝、三重黒毛和牛、ホルモン焼き、カレーライス、トルコアイスなど、都道府県名とともに全国各地の料理が並びます。

総メニュー数は200アイテム以上を予定し、ランチ、夕食、食べ歩き、おやつまで時間帯に合わせて選べる構成です。

畜産肉だけでなく魚肉や果肉もテーマに含まれるため、牛串や焼き貝のような食事系から、冷たいスイーツまで屋外で味わえます。

会場風景





昼の会場には、PIZZAや牛串の幟を掲げた屋台が並び、青空の下で食べ歩きができる空間が広がります。

扇町公園の屋外会場では、複数の店舗を回りながら料理を選ぶ過ごし方が中心になります。





夕暮れ以降の会場には照明が灯った飲食店ブースが並び、昼とは違うにぎわいが生まれます。

10時から21時までの開催時間により、日中の食べ歩きから夜のステージ企画まで長く滞在しやすいイベントです。

体験ブース





グルメ出店のほか、企業ブースによる無料体験やサンプリングが用意されます。

大好評ワインの試飲コーナーに加えて、大型エアー遊具、射的、スーパーボールすくいなどの縁日コーナーも展開します。

赤、黄、青、緑の大型エア遊具が屋外に設置され、子ども連れの来場でも食事以外の時間を組み込みやすい構成です。

ステージ企画





会場では観覧無料のステージ企画が実施され、生ライブも予定されています。

全肉祭のロゴを掲げたトラックステージ前では、ファイヤーパフォーマンスが夜の会場を照らします。

公式告知ポスターには、T-FACEと強力翔のライブ告知も掲載されています。

200アイテム以上のメニュー、約70店舗、10時から21時までの開催時間がそろい、食事、体験、ステージを1日の予定に組み込めます。

西日本最大級の屋外グルメイベントとして、扇町公園で全国各地の食を味わえる3日間です。

全肉祭「第1回 全肉祭 in 大阪」の紹介でした。

よくある質問

Q. 第1回 全肉祭 in 大阪の開催日はいつですか？

A. 2026年5月22日から5月24日までの3日間です。

Q. 会場はどこですか？

A. 大阪府大阪市にある扇町公園です。

Q. 店舗数はどれくらいですか？

A. 約70店舗が出店します。

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