全長3.4m！“ほぼ軽自動車”な「レクサス」に反響殺到！

2026年も5月を迎え、街中ではレクサス最小モデルとなるコンパクトSUV「LBX」を見かける機会が一段と増えました。

「高級車＝サイズが大きい」という従来の価値観を打ち破るべく2023年に発売したLBXの成功は、プレミアムカー市場における一つの大きな正解を提示しましたが、実はレクサスの歴史を遡ると、さらに驚くべき「最小の贅沢」を具現化したモデルが存在します。

【画像】超カッコイイ！ これが“ほぼ軽自動車”な「レクサス」です！（20枚）

それこそが、かつて世界を驚かせたコンパクトカー「LF-SA」です。

LF-SAは、2015年にスイスで開催されたジュネーブモーターショーで初公開されたコンセプトモデル。

発表当時、その極端に小さな体躯と圧倒的な存在感で世界中に衝撃を与えました。

全長はわずか3450mm×全幅1700mm×全高1430mmと、日本国内の“軽自動車”と比較しても全長こそわずかに長い程度で、都心の狭い路地をスイスイと駆け抜ける機動力を持ちながら、レクサスとしての高い品質を凝縮するという、極めて野心的な試みでした。

外装は、当時のデザインアイコンであった「スピンドルグリル」をフロント全面に配置し、中央から外側へ広がるような幾何学的なパターンが力強い表情を作り出していました。

サイドからリアにかけては、彫刻のように鋭いプレスラインが走り、コンパクトな車体ながらも筋肉質で躍動感あふれるオーラを放っています。

発表から11年が経過した2026年の今見ても全く古さを感じさせないその先鋭的なスタイリングは、まさに未来を先取りしていたと言えるでしょう。

内装もまた、限られた空間を有効活用するための独創的なアイデアで構築されていました。

驚くべきは、運転席のシート位置を固定し、代わりにステアリングやペダルボックスを動かしてドライバーの体格に合わせるという斬新な手法です。

これにより、コンパクトな空間でも理想的なドライビングポジションを確保。

シートレイアウトは「2＋2」とされ、日常の都市移動をスマートに、かつ優雅にこなすためのパッケージングが追求されていました。

このLF-SAに対し、SNSやインターネット上では今でも熱い議論が交わされることも。

「LBXがこれだけ支持された現在なら、LF-SAのような超小型モデルも売れると思う」という期待の声や、「日本の狭い住宅街や都市部の駐車場事情を考えれば、このサイズで高級な内装を持つクルマは確実に選択肢に入るはず」といった実用面からの評価が目立ちます。

また一方では、「個性的すぎて当時は理解できなかったれど今見るとめちゃくちゃカッコいいな！」「レクサスがこのサイズで本気で作ったらどんなクルマになるのか想像するだけでワクワクする」といった、デザインとブランドの挑戦的な姿勢を支持するファンも少なくありません。

特に、都心部に住むユーザーからは「駐車場の制約を気にしないで高級車の所有欲を満たしてくれる一台」「市販化をずっと待ってるんだけど…」といった切実な声も聞こえてきます。

カーボンニュートラルや多様なモビリティへの関心が高まる2026年の現在、LF-SAが提示した「小さな高級車」という挑戦は、単なる過去のコンセプトカーの枠を超え、むしろ現代においてこそ最もリアルで輝かしい提案に感じられます。

レクサスが将来、この超小型プレミアムという領域に再び踏み出すかどうかは未知数ですが、かつて描かれたLF-SAという夢が、LBXという形を経て、さらに新しい都市型ラグジュアリーの姿へと繋がっていくことを期待せずにはいられません。