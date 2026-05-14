「ランクル」シリーズ4番目の新型車は「コンパクトさ」が武器

2026年5月14日、トヨタは新型車「ランドクルーザーFJ」を発売しました。

本格四輪駆動車の「ランドクルーザー」シリーズは、1951年の誕生以来、70年以上にわたって「どこへでも行き、生きて帰ってこられること」を使命に進化を続けてきました。

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現在、フラッグシップのステーションワゴン「ランドクルーザー300」、実用性と快適性を両立した質実剛健な中核モデルの「ランドクルーザー250」、そして高い耐久性と整備性を誇るヘビーデューティモデルの「ランドクルーザー70」という3つの柱で構成されています。

今回発売された新型ランドクルーザーFJは、これらに続く「第4のモデル」として、より身近でアクティブなライフスタイルを提案する重要な一台として位置付けられています。

新型ランドクルーザーFJのスタイリングは、往年の「FJ40型」や、かつて日本でも高い人気を誇った「FJクルーザー」を彷彿とさせる、極めてスクエアで「カクカク」としたフォルムが大きな特徴です。

トヨタでは「“サイコロ”をモチーフにした直方体ボディ」と表現しています。

垂直に近い角度で切り立ったフロントウインドウやサイドパネル、そして力強く張り出したフェンダーが、コンパクトなサイズの中に圧倒的なオフローダーとしての存在感を凝縮しています。

また、前後バンパーは分割（セグメント）構造となっており、損傷した際でも部分的な交換を可能にするなど、実際の使用シーンを想定した実用性や機能美が追求されています。

フロントフェイスにはコの字型デザインのヘッドランプと、歴代ランクルシリーズを思わせる「TOYOTA」のロゴを配したグリル、リアには背面タイヤが採用され、レトロな雰囲気と最新のデザインが絶妙に融合した独自の個性を確立しました。

ボディサイズは全長4575mm×全幅1855mm×全高1960mm、ホイールベースは2580mm。

これは、上位モデルのランドクルーザー250と比較し、全長で350mm、ホイールベースで270mmも短く、日本国内の狭い路地や都市部の駐車場でも扱いやすい用的なパッケージングとなっています。

一方で2メートル近い全高を確保し、シリーズに求められる高い視界とゆとりある室内空間がしっかりと維持されています。

インテリアは、水平基調のインストルメントパネルを採用することで、荒れた路面を走行する際でも車両の姿勢を把握しやすいコックピットレイアウトが構築されました。

視認性に優れた大型モニターや、厚手のグローブをはめたままでも操作しやすい大型の物理スイッチ類など、実用的な「道具」としての使い勝手が徹底的に練り上げられています。

2列シート5人乗りの室内は、6：4分割可倒式の後席を折りたたむことで広大なフラットスペースを作り出すことが可能で、キャンプや車中泊、本格的なアウトドアレジャー用途にも柔軟に対応できる汎用性を備えました。

パワートレインは、最高出力120kW（163PS）、最大トルク246Nmを発生する2.7リッター直列4気筒「2TR-FE型」ガソリンエンジンと6速ATが組み合わされます。

駆動方式は、オフロード走行において高い走破性を発揮するパートタイム式4輪駆動システムです。カタログ燃費は8.7km／L（WLTCモード燃費）となります。

シャシは、新興国向けのタフなピックアップトラックである「ハイラックス チャンプ（IMV 0）」と共通のIMVプラットフォームが採用されており、他シリーズ同様の強固なラダーフレーム構造を備えます。

地上高やアプローチアングルも確保し、開発時はトヨタが「ランクルネス」と呼ぶシリーズのセールスポイントである信頼性・耐久性・悪路走破性を徹底的に試験し、造り込みを図ったといいます。

またオフロード走行支援機能として「ダウンヒルアシストコントロール（DAC）」や「ヒルスタートアシストコントロール（HAC）」、「電動リヤデフロック」などの駆動力・制動力制御システムを採用しました。

本格的な悪路走破性と堅牢性を確保しつつ、最小回転半径を5.5メートルに抑えることで、オフロードでの機動力はもちろん日常的な取り回しの良さも両立させました。

先進運転支援機能は、予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を標準装備するほか、パノラミックビューモニター、ブラインドスポットモニター、12.3インチディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）などを標準装備します。

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新型ランドクルーザーFJの車両価格（消費税込）は、450万100円です。ボディカラーは「スモーキーブルー」、「オキサイドブロンズメタリック」などモノトーン全5色を用意します。

あわせて、カスタマイズアイテムを設定するとともに、電動パーソナルモビリティの「LAND HOPPER（ランドホッパー）」を2027年春以降に発売すると明らかにしました。

ちなみに兄貴分であるランドクルーザー250」（ガソリン車）「VX」が577万9400円で、新型ランドクルーザーFJは約127万円も安く設定されています。

人気シリーズ第4のモデルは、手頃な価格、手頃なサイズ感、軽快な走りを武器に、どのような販売推移をみせるのか、引き続き注目が集まります。

［※編集部注記：2026年5月14日 14：30 本文を一部加筆のうえ修正しました］