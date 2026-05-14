【韓国語クイズ】「예지앞사（イェジアプサ）」の意味は？推しへの愛が詰まった言葉！

K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。



「예지앞사（イェジアプサ）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、ファンから大切な推しに気持ちを伝えるときにも使われる韓国語です。

いったい、「예지앞사（イェジアプサ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。