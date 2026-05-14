【韓国語クイズ】「예지앞사（イェジアプサ）」の意味は？推しへの愛が詰まった言葉！
K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「예지앞사（イェジアプサ）」の意味知ってる？
「예지앞사（イェジアプサ）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、ファンから大切な推しに気持ちを伝えるときにも使われる韓国語です。
いったい、「예지앞사（イェジアプサ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「今までも今もこれからも愛している」でした！
「예지앞사（イェジアプサ）」は、「今までも今もこれからも愛している」という意味の韓国語です。
「예전이나 지금이나 앞으로도 사랑해（イェジョニナ チグミナ アプロド サランヘ）」＝「今までも今もこれからも愛している」の略語で、BTOBのチャンソプがファンたちへのメッセージとして使い始めたことから広がりました。
あなたはわかりましたか？
覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『コネスト』
ライター Ray WEB編集部