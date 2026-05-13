2026W杯で読みづらいグループの1つに開催国アメリカ代表の入っているグループDが挙げられる。アメリカの実力が読みづらいことに加え、グループに入っているトルコ、オーストラリア、パラグアイもグループを突破するだけの力は備えている。開催国アメリカが大苦戦なんてシナリオもあるだろう。



アジアでは強豪の一角であるオーストラリアも見逃せない。前回大会ではベスト16に入っており、今大会はさらに上を目指すことになる。英『Daily Mail』によると、野心たっぷりなのは若きFWネストリ・イランクンダだ。





イランクンダはグループ突破に留まらず、決勝進出を目標に掲げている。「かなり上まで行けると思う。僕たちは最後（決勝）まで勝ち進めると思っている。才能豊かで強力な戦力を揃えていると思うし、トップレベルで活躍してきた若手もいるんだ」さすがにオーストラリアのファイナル進出を予想する人は少ないだろうが、2大会連続のベスト16進出は現実的な目標と言える。グループステージでは開催国アメリカにとっても危険な相手となりそうで、オーストラリアはグループDを盛り上げる存在だ。