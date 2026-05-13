HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』最終話にて、ついに世界デビューを懸けた最終審査の幕が上がった。

【映像】「めっちゃ綺麗！」メイクアップした美人練習生の顔

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。応募総数1万4000人の中から、最後の中間審査を経てAYANA（桑原彩菜・18歳）とSAKURA（飛咲来・15歳）がファイナルへと進んだ。(※全て参加時の年齢）

AYANAとSAKURAは既にデビューが決定しているアメリカ出身のエミリー（20歳）、スウェーデン出身のレクシー（21歳）、ブラジル出身のサマラ（20歳）の3人の中に加わり、ファイナル審査では4人目のメンバーとしてステージに立つことが決定、その審査を経てどちらか1人がデビューを掴む。

最終審査当日、午前7時に会場入りしたAYANAは、舞台となる老舗ライブハウスの雰囲気に「わ〜すごい！レトロ。かわいい！ずっと舞台に立つことを目標にここまで頑張ってきたので、ファイナルに来たなって感じがします」と感想を明かし、「人生で一番の大逆転じゃないけど、重要な日だと思うので楽しみです。緊張してます」と、高揚感とプレッシャーが入り混じった表情を見せる。

準備が進み、ステージ用のメイクが完了すると、これまでの過酷な練習の日々を振り返り、「ずっと練習服着てスタジオにこもってたから、メイクもしてもらって気分も上がるし嬉しいです」と笑顔を浮かべた。その変貌ぶりに、スタジオで見守る指原莉乃からも「めっちゃ綺麗！」と感嘆の声が漏れていた。