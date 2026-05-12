子育て世帯が出店地を提案、採用で10年間無料！ こどもっちパーク「こどもっちパーク共創プロジェクト」

記事ポイント こどもっちパークが地域の声をもとに出店候補地を募集する「こどもっちパーク共創プロジェクト」を開始紹介した物件が契約・出店に至った場合、紹介者の家族はこどもっちパーク利用料が10年間無料に応募受付期間は2026年5月28日（木）18時まで、対象エリアは日本全国（沖縄・北海道・離島を除く） こどもっちパークが地域の声をもとに出店候補地を募集する「こどもっちパーク共創プロジェクト」を開始紹介した物件が契約・出店に至った場合、紹介者の家族はこどもっちパーク利用料が10年間無料に応募受付期間は2026年5月28日（木）18時まで、対象エリアは日本全国（沖縄・北海道・離島を除く）

会員登録総数60万人を超える全天候型屋内公園施設「こどもっちパーク」が、地域の子育て世帯と一緒に新店舗の出店場所を決める参加型プロジェクトを始めます。

「こどもっちパーク共創プロジェクト」と名付けられたこの取り組みでは、空き物件情報を広く募集し、採用された物件の紹介者家族には10年間無料クーポンが贈られます。

梅雨や猛暑の季節に子どもを安心して遊ばせられる屋内施設を、自分の街に呼ぶチャンスです。

こどもっちパーク「こどもっちパーク共創プロジェクト」





プロジェクト名：こどもっちパーク共創プロジェクト応募受付期間：2026年4月10日（金）15時〜2026年5月28日（木）18時参加方法：公式アプリの応募フォームより必要事項を記入のうえ空き物件情報を投稿対象エリア：日本全国（沖縄・北海道・離島を除く）特典：紹介者の家族全員にこどもっちパーク利用料10年間無料クーポンを贈呈公式サイト：kodomocchi-park.com

こどもっちパークは「日常のまんなかに、ここちのいい公園」をコンセプトに、雨や猛暑の日でも子どもが思いきり体を動かせる屋内公園として、2022年7月に石川県野々市市で産声を上げました。

現在は石川・愛知・広島・東京・滋賀・埼玉・兵庫・岐阜の計15店舗に広がり、会員登録数は60万人を超えています。

「もっと近くに遊べる場所がほしい」という声に応えるため、F.K.Solutionsは地域の子育て世帯が直接出店候補地を提案できる仕組みを整えます。

プロジェクトに参加できるのは、出店可能な空き物件の情報を持つ方です。

公式アプリの応募フォームから物件の所在地や詳細を送ると、同社が選定・精査を行い、物件所有者と協議を進めます。

選定から契約・出店の検討には3か月〜12か月程度かかる見込みで、契約締結と出店決定が揃ったときに初めて特典が確定します。

10年間無料クーポンの仕組み





こどもっちパーク名古屋みなとパークは愛知県名古屋市港区にある店舗です。

広々とした屋内空間に遊具が並び、天候を問わず子どもたちが自由に動き回れる環境を整えています。

特典の対象は、紹介した物件が当社との契約締結および出店決定に至った場合の紹介者家族全員で、利用料が10年間にわたって無料になります。

同一物件に複数の応募があった場合は受付日時が早い方が対象となるため、気になる物件がある場合は早めの応募が有効です。

特典の受け取りには本人確認書類の提出や必要情報の登録が必要で、詳細は応募フォーム内の応募規約に記載されています。

プロジェクト発足の背景





こどもっちパークたじみ店は岐阜県多治見市に構える施設です。

真夏の気温が高いことで知られる多治見市にあって、屋内の涼しい空間で子どもが安全に遊べる場として地域の子育て世帯に利用されています。

近年、夏の気候変動による熱中症リスクの高まりや天候不順の影響で、子どもたちが屋外で安心して遊べる機会は減少しています。

「近くに気軽に遊びに行ける場所がない」「雨の日や暑い日に困る」という声が各地から寄せられており、全天候型の屋内遊び場へのニーズは年々高まっています。

こどもっちパークはこれまで企業側の調査をもとに出店地を選んできましたが、今回は実際に利用する子育て世帯の声を起点に候補地を探す新しいアプローチを採用します。

施設づくりへの参加の流れ





こどもっちパークこうべパークは兵庫県神戸市に位置する店舗です。

白を基調とした清潔感ある屋内に多彩な遊具エリアが広がり、小さな子どもから小学生まで一緒に過ごせる空間が用意されています。

プロジェクトの流れは、（1）応募フォームで空き物件情報を提出、（2）物件所有者と同社が協議、（3）出店物件の決定、（4）地域の声を取り入れた施設づくり、（5）こどもっちパークオープン、という5段階で進みます。

施設づくりの過程では応募者から寄せられた意見も参考にされるため、単なる物件紹介にとどまらず、地域の親子の希望が反映された空間が生まれる可能性があります。

応募は専用フォームからのみ受け付けており、電話や問い合わせフォームからの参加は無効となります。

「こどもっちパーク共創プロジェクト」は、近所に屋内遊び場がないと感じている子育て世帯が直接声を形にできる取り組みです。

2026年5月28日（木）18時の締め切りまでに、出店してほしいエリアの空き物件情報を応募フォームから届けることができます。

契約・出店決定に至れば、紹介者家族の利用料が10年間無料という、子育て世代にとって大きな特典が待っています。

こどもっちパーク「こどもっちパーク共創プロジェクト」の紹介でした。

よくある質問

Q. 応募フォームはどこから入手できますか。

A. こどもっちパークの公式アプリ内に設置されている専用フォームから応募できます。

公式サイト（kodomocchi-park.com）にもフォームへのリンクが掲載されています。

電話や問い合わせフォームからの応募は受け付けていません。

Q. 出店が決まるまでにどのくらいの期間がかかりますか。

A. 選定・契約・出店検討には3か月〜12か月程度の期間を要する場合があります。

同一物件に複数の応募があった場合は受付日時が早い方が特典の対象となります。

Q. 沖縄や北海道でも応募できますか。

A. 対象エリアは日本全国ですが、沖縄・北海道・離島は対象外となっています。

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