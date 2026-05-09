実は万能調味料！甘辛がやみつきスイートチリソース活用レシピ5選

アジア料理を作ろうと買ったものの、その後なかなか使い道が見つからずに冷蔵庫に眠りがちなスイートチリソース。甘さと辛さのバランスが絶妙なこのソースは、実は肉・魚・野菜、そしてサンドイッチまで、幅広い料理に合わせられる万能調味料です。マヨネーズや卵と合わせると辛さがまろやかになり、お子様も食べやすい味わいに。5つのレシピでその活躍ぶりを紹介します。

▼ てりてり甘辛！「鶏手羽元のスイートチリ煮」

スイートチリソースに酒・醤油・みりん・砂糖・にんにくを合わせた煮汁で手羽元をじっくり煮る、てりてりに仕上がる一品です。煮汁が少なくなってきたら蓋を取り、絡めながら煮詰めるのがポイント。辛さはお子様も食べられるくらいにおさえてあるので、家族みんなで楽しめます。スイートチリソースを少し増やしてより濃厚な味わいにするのもおすすめです。

▼ ほんのり甘辛でやみつき！「スイートチリマヨポテトサラダ」

マヨネーズ×スイートチリソース×粉チーズで和えたポテトサラダです。じゃがいも・きゅうり・ゆで卵・ハムを合わせて、スイートチリソースの甘辛さとマヨネーズのコクが溶け合った味わいに。レシピ作者さんいわく、使い切れずに残っていたスイートチリソースをポテトサラダに入れてみたところ、予想外においしくて食べすぎてしまったのだとか。冷蔵庫でよく冷やして召し上がれ。

▼ ご飯もビールも進む！「かじきまぐろのスイチリ香味照り焼き」

塩をふって下処理したかじきまぐろを薄力粉をはたいてごま油で焼き、醤油・みりん・酒にスイートチリソースとにんにく・しょうがのみじん切りを合わせたたれで照り焼きにします。にんにくとしょうがを加熱せず仕上げに加えることで、フレッシュな香味がきいたエスニック風の味わいに。すずきや真鯛など他の白身魚でも同様に作れます。

▼ アボカドの濃厚さがベストマッチ！「厚切りなすのアボカドスイチリソース」

こんがり焼いた厚切りなすに、アボカドをレモン汁で潰してスイートチリソース・醤油を混ぜたソースをかけた副菜です。アボカドのクリーミーさにスイートチリソースのほどよい辛みと甘みが重なり、なすのソテーとよく合う濃厚な味わいに仕上がります。なすを2cm程度の厚切りにするのが食感を楽しむコツです。

▼ 思い立ったらすぐ完成！「スイチリ卵サンド」

食パンにバターとスイートチリソース・マヨネーズを塗り、スライスしたゆで卵を挟むだけのシンプルなサンドイッチです。材料さえあれば調理不要でできあがるので、忙しい朝食や軽めの昼食にぴったり。スイートチリソースの甘辛な風味が卵のまろやかさとよく合います。炒り卵でも代用でき、その場合は茹でる手間なしで作れます。





肉・魚・野菜・サンドイッチと、これだけ多彩に活躍するスイートチリソース。冷蔵庫に眠っていたらぜひ今晩の食卓から試してみてくださいね。