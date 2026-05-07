「ボスママさんと大親友だから♡」自称“仲良しママ”の前に、まさかの本人登場！「皆さん」衝撃のオチが！

筆者友人のAさんはママ友のマウントにうんざりしていました。

しかし、ある作戦でその化けの皮が剥がされたのです！

そのマウント、本当？

噂のDさんは気さくでいい人でした。

大恥をかいたBさんは、その後あまり姿を見かけなくなりました。

ウソをついたり見栄を張ったりするものじゃないですね。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2026年1月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：テル子武

FTNコラムニスト：日向みなみ

出産を機に、子どもとの時間を最優先できる働き方を模索し、未経験からWebライターの世界へ。ライター歴10年の現在は、オンライン秘書としても活動の幅を広げている。自身の経験を元に、子育てや仕事に奮闘する中で生まれる日々の「あるある」や「モヤモヤ」をテーマに、読者のみなさんと一緒に笑って乗り越えるよう、前向きな気持ちになれるコラムを執筆中。