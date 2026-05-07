ロンドンブーツ1号2号、解散から1年…田村淳・田村亮が2人で舞台へ トークライブ6月開催決定【コメント掲載】
ロンドンブーツ1号2号の田村淳と田村亮によるトークライブ「解散後」が、6月24日に東京・ユーロライブで開催されることが決定した。コンビ解散から1年を経て、2人がそろって舞台に立つ。
【写真】田村淳「久々に２人でトークライブをします」
コンビ解散という大きな決断から1年。それぞれが異なる道を歩み、己を見つめ直した時間のなかで、改めて「2人で言葉を交わすこと」の意味を再確認。イベントでは、これまでの歩みや数々の思い出を振り返りながら、今だからこそ語れる本音、そして未来に向けた展望を、約70分間にわたって届ける。
淳は「ロンドンブーツ解散から1年。久々に2人でトークライブをします。変わったことも、変わらない空気も、全部まとめて楽しみに来てください」とコメント。亮は「解散からあっという間のこの1年。解散して変わった現状、気持ちを2人で話してみます。お互いどうなっているのか？2人とも分かってないので、皆さんも一緒に確認しに来てください」とメッセージを寄せている。
チケットは、5月8日午前11時からFANYチケットで先行受付を開始。配信チケットはない。
【写真】田村淳「久々に２人でトークライブをします」
コンビ解散という大きな決断から1年。それぞれが異なる道を歩み、己を見つめ直した時間のなかで、改めて「2人で言葉を交わすこと」の意味を再確認。イベントでは、これまでの歩みや数々の思い出を振り返りながら、今だからこそ語れる本音、そして未来に向けた展望を、約70分間にわたって届ける。
チケットは、5月8日午前11時からFANYチケットで先行受付を開始。配信チケットはない。