板野友美来店も♡peau de bébé期間限定POP UPで新作UVをチェック

スキンケアブランド「peau de bébé（ポー・デ・ベベ）」が、2026年5月6日（水·祝）から5月12日（火）まで、伊勢丹新宿店本館2階アーバンクローゼットにて期間限定POP UPを開催します。新作UVプロテクトクリームの初披露に加え、伊勢丹新宿店限定セットや豪華な購入特典も登場。さらにディレクター板野友美さんの来店予定もあり、美容好きには見逃せない7日間となりそうです。

新作UVクリームを先行チェック

今回の注目は、約2年の開発期間を経て完成した「UVプロテクトクリーム」。成分・テクスチャー・香り・肌なじみにまでこだわり抜かれたアイテムです。

カラーはホワイト、グリーンの2色展開。ホワイトはくすみを自然にカバーし、明るい印象へ。グリーンは赤みを整え、透明感※1のある肌へ導きます。※1うるおいによる

SPF50+／PA++++の高い紫外線防御力で、これからの季節の紫外線対策にもぴったり。毎日のベースメイク前に取り入れたい頼れる一本です。

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伊勢丹新宿店限定セット＆特典

〈UVセット〉

価格：14,620円（税込）

内容：UVプロテクトクリーム（グリーン／ホワイトいずれか1点）／リッチミストミニ／エッセンススティック／オリジナルビニールショッパー（非売品）

〈伊勢丹新宿店限定セット〉

価格：25,400円（税込）

内容：UVプロテクトクリーム（グリーン／ホワイトいずれか1点）／ボディローション（MOON／BLOSSOMいずれか1点）／グリーンリッチクリーム／グリーンリッチマスク／オリジナルビニールショッパー（非売品）／オリジナル巾着（非売品）

会場ではここだけの特別セットも販売。さらに購入金額に応じて豪華特典も用意。

10,000円以上でショッパー、25,000円以上で巾着、30,000円以上で板野友美さんとの写真撮影、40,000円以上で動画撮影、50,000円以上でサイン入りチェキまで♡ファンにはたまらない内容です。

板野友美さん来店スケジュール

期間中は板野友美さん本人による接客も予定されています。来店日は5月6日（水·祝）、5月9日（土）、5月10日（日）。時間帯ごとに案内され、混雑が予想されるため予約優先制となります。

予約なしでも入場可能ですが、特典参加は状況により制限される場合があります。美容へのこだわりやブランドの世界観を、直接体感できる貴重なチャンスです。

この春だけの特別イベントを満喫して

新作UVクリームの先行体験に加え、限定セットや購入特典、板野友美さんとの交流まで楽しめる今回のPOP UP。peau de bébéの魅力をたっぷり感じられる特別なイベントです。

毎日のスキンケアをアップデートしたい方も、ブランドファンの方も、この機会に伊勢丹新宿店へ足を運んでみてはいかがでしょうか♪