「今そっち向かってる」GWの完璧な計画をブチ壊す、身勝手な友人の襲来に絶望…救ってくれた“意外な正体”
ゴールデンウィークは楽しみな反面、長距離移動時の渋滞がネック。そこから思いがけないハプニングが起きることも。今回は、石井美紀さん（仮名）が語る、高速道路の渋滞にまつわるエピソード。「もう終わりだ」と思った瞬間、意外な結末が待っていた！
◆「今日は何もしない」待ちに待ったGWの朝に…
社会人2年目というのは、忙しさの中に少しずつ仕事の重さを感じ始める時期である。石井さんにとってその年のゴールデンウィークは、まさに「ようやく訪れた楽しみ」だった。
数日前から心に決めていたことがある。「初日は絶対に何もしない」。昼まで眠り、目が覚めたら観たかったドラマをNetflixで一日中楽しむ--そんなささやかで完璧な計画だった。
ところが、その計画は思わぬ形で崩れることになる。
アラームに叩き起こされない幸せをかみしめながら眠っていた石井さんの意識を覚醒させたのは、LINEの通知音だった。二度寝を試みるも、通知は鳴りやまない。気になってしまい、仕方なく画面を確認すると、そこには地元の友人からの「おーい」というメッセージとスタンプの連投があった。
「嫌な予感はしつつも、『なに〜？どうしたの』と返信しました」と石井さんは振り返る。
◆身勝手な友人が「今、そっち向かってるの！」
返ってきたメッセージは、石井さんの平和な一日を根底から揺るがすものだった。
「今なにしてる？ 寝てた？」「今日一日暇な感じ？」
石井さんは「暇じゃないよ、ネトフリ見ようと思ってた」と一人で過ごしたい意思を伝えたつもりだった。しかし友人には伝わらなかった。
「そっち行くんだけど、遊ぼうよ」
友人は地元に住んでいるはずである。混乱した石井さんが「え？ いま地元住んでるでしょ？」と聞き返すと、「そうだけど、いまそっち向かってるの！（笑）」という返答が届いた。さらに追い打ちをかけるように、「朝、彼氏とそっち行きたいねって話してて。なんか流れで行くことになった（爆笑）」というメッセージと、車内で撮影した彼女とその彼氏の自撮り写真まで送られてきた。
じつは、その友人は、幼なじみである石井さんの目には「自己中心的で身勝手な人」と映っている。しかし地元では「明るくて親しみやすい性格の人」として知られており、容姿の良さも相まって友人・知人が多い人気者だ。連れてくるという彼氏もまた地元では有名な存在で、見た目に怖さや威圧感を感じさせる雰囲気を持ちながら、なんだかんだと周りに人を引き連れるタイプだという。
◆「嫌だ」と言えない恐怖
拒絶することへの恐れが、石井さんの言葉を封じた。
「もし強い言葉で断れば、地元でどんな噂を流されるかわからない……。でも、ずっと楽しみにしていたゴールデンウィークがめちゃくちゃにされる……」
その板挟みの恐怖から、石井さんは「嫌だ」とも言えないまま、ひとまず通知を切って現実逃避を選んだ。
1時間ほどスマートフォンを放置していたが、逃げられるはずもなかった。重い腰を上げて再び画面を確認すると、「今、サービスエリアまで来た！」というメッセージと、楽しげな自撮り写真が届いていた。その場所は石井さんの家と地元のほぼ中間地点。
「止めるなら今しかない！と感じ、急いで電話をかけました」
◆渋滞が生んだ「車内崩壊」
しかし、何度かけ直しても電話は繋がらない。「もう終わりだ」。焦りがピークに達した頃、ようやく繋がった電話の向こうから聞こえてきたのは、挙動不審な友人の声だった。もごもごと口ごもり、今にも泣き出しそうな震える声で、友人はこう告げた。
「今、引き返してるんだよね……」
詳しく話を聞くと、ゴールデンウィーク初日の猛烈な渋滞で、彼氏のイライラが爆発したのだという。車内の物へ当たり散らしたり、舌打ちを繰り返したりする彼氏に友人が耐えきれなくなり、車内で大喧嘩に発展。結局、険悪なムードのまま地元へ引き返すことになったというのが顛末だった。
「ゴールデンウィークの渋滞にこれほどまで感謝する日がくるなんて、思いもしませんでした」と石井さんは笑う。
最悪の始まりだったはずの朝が、思いがけない幸運で終わった。石井さんはその日、計画通り昼まで眠り、観たかったドラマを1日中楽しんだ。渋滞は多くの人にとって憂鬱の種である。しかし、このときは思いがけず、石井さんの平和な1日を守る盾になってくれたのだった。
＜構成／藤山ムツキ＞
【藤山ムツキ】
編集者・ライター・旅行作家。取材や執筆、原稿整理、コンビニへの買い出しから芸能人のゴーストライターまで、メディアまわりの超“何でも屋”です。著書に『海外アングラ旅行』『実録！いかがわしい経験をしまくってみました』『10ドルの夜景』など。執筆協力に『旅の賢人たちがつくった海外旅行最強ナビ』シリーズほか多数。X（旧Twitter）：@gold_gogogo
◆「今日は何もしない」待ちに待ったGWの朝に…
社会人2年目というのは、忙しさの中に少しずつ仕事の重さを感じ始める時期である。石井さんにとってその年のゴールデンウィークは、まさに「ようやく訪れた楽しみ」だった。
ところが、その計画は思わぬ形で崩れることになる。
アラームに叩き起こされない幸せをかみしめながら眠っていた石井さんの意識を覚醒させたのは、LINEの通知音だった。二度寝を試みるも、通知は鳴りやまない。気になってしまい、仕方なく画面を確認すると、そこには地元の友人からの「おーい」というメッセージとスタンプの連投があった。
「嫌な予感はしつつも、『なに〜？どうしたの』と返信しました」と石井さんは振り返る。
◆身勝手な友人が「今、そっち向かってるの！」
返ってきたメッセージは、石井さんの平和な一日を根底から揺るがすものだった。
「今なにしてる？ 寝てた？」「今日一日暇な感じ？」
石井さんは「暇じゃないよ、ネトフリ見ようと思ってた」と一人で過ごしたい意思を伝えたつもりだった。しかし友人には伝わらなかった。
「そっち行くんだけど、遊ぼうよ」
友人は地元に住んでいるはずである。混乱した石井さんが「え？ いま地元住んでるでしょ？」と聞き返すと、「そうだけど、いまそっち向かってるの！（笑）」という返答が届いた。さらに追い打ちをかけるように、「朝、彼氏とそっち行きたいねって話してて。なんか流れで行くことになった（爆笑）」というメッセージと、車内で撮影した彼女とその彼氏の自撮り写真まで送られてきた。
じつは、その友人は、幼なじみである石井さんの目には「自己中心的で身勝手な人」と映っている。しかし地元では「明るくて親しみやすい性格の人」として知られており、容姿の良さも相まって友人・知人が多い人気者だ。連れてくるという彼氏もまた地元では有名な存在で、見た目に怖さや威圧感を感じさせる雰囲気を持ちながら、なんだかんだと周りに人を引き連れるタイプだという。
◆「嫌だ」と言えない恐怖
拒絶することへの恐れが、石井さんの言葉を封じた。
「もし強い言葉で断れば、地元でどんな噂を流されるかわからない……。でも、ずっと楽しみにしていたゴールデンウィークがめちゃくちゃにされる……」
その板挟みの恐怖から、石井さんは「嫌だ」とも言えないまま、ひとまず通知を切って現実逃避を選んだ。
1時間ほどスマートフォンを放置していたが、逃げられるはずもなかった。重い腰を上げて再び画面を確認すると、「今、サービスエリアまで来た！」というメッセージと、楽しげな自撮り写真が届いていた。その場所は石井さんの家と地元のほぼ中間地点。
「止めるなら今しかない！と感じ、急いで電話をかけました」
◆渋滞が生んだ「車内崩壊」
しかし、何度かけ直しても電話は繋がらない。「もう終わりだ」。焦りがピークに達した頃、ようやく繋がった電話の向こうから聞こえてきたのは、挙動不審な友人の声だった。もごもごと口ごもり、今にも泣き出しそうな震える声で、友人はこう告げた。
「今、引き返してるんだよね……」
詳しく話を聞くと、ゴールデンウィーク初日の猛烈な渋滞で、彼氏のイライラが爆発したのだという。車内の物へ当たり散らしたり、舌打ちを繰り返したりする彼氏に友人が耐えきれなくなり、車内で大喧嘩に発展。結局、険悪なムードのまま地元へ引き返すことになったというのが顛末だった。
「ゴールデンウィークの渋滞にこれほどまで感謝する日がくるなんて、思いもしませんでした」と石井さんは笑う。
最悪の始まりだったはずの朝が、思いがけない幸運で終わった。石井さんはその日、計画通り昼まで眠り、観たかったドラマを1日中楽しんだ。渋滞は多くの人にとって憂鬱の種である。しかし、このときは思いがけず、石井さんの平和な1日を守る盾になってくれたのだった。
＜構成／藤山ムツキ＞
【藤山ムツキ】
編集者・ライター・旅行作家。取材や執筆、原稿整理、コンビニへの買い出しから芸能人のゴーストライターまで、メディアまわりの超“何でも屋”です。著書に『海外アングラ旅行』『実録！いかがわしい経験をしまくってみました』『10ドルの夜景』など。執筆協力に『旅の賢人たちがつくった海外旅行最強ナビ』シリーズほか多数。X（旧Twitter）：@gold_gogogo