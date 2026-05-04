アニソンシンガー亜咲花、10周年記念ベストアルバム『Song of LIFE』をリリース！「ゆるキャン△」シリーズほか人気アニメタイアップ曲を網羅した全25曲収録！

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アニソンシンガーの亜咲花が、10周年を記念したベストアルバム『Song of LIFE』をリリースすることが決定した。

TVアニメ『Occultic;Nine -オカルティック・ナイン-』EDテーマ「Open your eyes」、 TVアニメ『ゆるキャン△』OPテーマ「SHINY DAYS」、 TVアニメ『ひぐらしのなく頃に業』OPテーマ「I believe what you said」、TVアニメ『サマータイムレンダ』2nd OPテーマ「夏夢ノイジー」など、これまで担当してきた数々のアニメタイアップ楽曲を収録。さらに、リアレンジを含むセルフカバー楽曲2曲、新曲2曲も収録。全25曲を収めた大ボリュームの2枚組CDとなっている。

加えて、ジャケットデザインは大人気漫画『ゆるキャン△』作者・あfろ先生による描き下ろしイラストと亜咲花のスペシャルコラボ仕様。デビュー当時からのファンはもちろん、これから亜咲花を深く知りたい方にもおすすめのアルバムとなっている。

『Song of LIFE』は現在各店舗にてオリジナル特典付きで予約受付中。

予約はこちら

●リリース情報

『Song of LIFE』

亜咲花

2026年9月16日発売予定

価格：￥4,400（税込）

品番：ATOM-0017

発売／販売元：AniTone Music

＜収録曲＞※収録順未定

・Open your eyes（TVアニメ「Occultic;Nine -オカルティック・ナイン-」EDテーマ）

・Edelweiss（TVアニメ「セントールの悩み」EDテーマ）

・SHINY DAYS（TVアニメ『ゆるキャン△』OPテーマ）

・Eternal Star（TVアニメ『ISLAND』EDテーマ）

・Marine SNOW（TVアニメ『ISLAND』EDテーマ）

・この世の果てで恋を唄う少女（TVアニメ「この世の果てで恋を唄う少女YU-NO」OPテーマ）

・神の数式（TVアニメ「この世の果てで恋を唄う少女YU-NO」異世界編EDテーマ）

・Code “Genius”?（TVアニメ「ナカノヒトゲノム【実況中】」挿入歌）

・The Sunshower（ショートアニメ『へやキャン△』主題歌）

・I believe what you said（TVアニメ「ひぐらしのなく頃に業」OPテーマ）

・Seize The Day（TVアニメーション『ゆるキャン△ SEASON２』OPテーマ）

・この場所で。亜咲花 Solo ver.（TVアニメ『ゆるキャン△ SEASON２』挿入歌）

・BELIEVE MYSELF（TVアニメ『シキザクラ』OP主題歌）

・Ready Set Go!!（TVアニメ『賢者の弟子を名乗る賢者』OPテーマ）

・バラッド（TVアニメ『賢者の弟子を名乗る賢者』８話EDテーマ）

・Sun Is Coming Up（映画『ゆるキャン△』OPテーマ）

・夏夢ノイジー（TVアニメ『サマータイムレンダ』2nd OPテーマ）

・わやわやわー︕（TVアニメ『道産子ギャルはなまらめんこい』EDテーマ）

・So Precious（TVアニメーション『ゆるキャン△ SEASON３』EDテーマ）

・GIVE & TAKE（TVアニメ「アラフォー男の異世界通販」EDテーマ）

・Savage（TVアニメ『大賢者リドルの時間逆行』主題歌）

・新曲「タイトル未定」

・新曲「タイトル未定」

・セルフカバー「タイトル未定」

・セルフカバー「タイトル未定」

全25曲予定

『Song of LIFE』店舗オリジナル特典情報

アニメイト(通販含む) 複製サイン入りミニフォト

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3472280/

あみあみ 複製サイン＆コメント入り2L判ブロマイド

https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=SONG%20OF%20LIFE&submit_btn=&s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_list_newitem_available=1&s_st_condition_flg=1&pagemax=60

ゲーマーズ 複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10895344/

Joshin ディスクピア(Joshin webショップ 含む) 複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド

https://joshinweb.jp/dps/srhzs.html?KEY=ZS_ALL&KEYWORD=%88%9F%8D%E7%89%D4&sale_date=2026-09-16

TSUTAYA RECORDS（※一部店舗除く） 複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド

https://store-tsutaya.tsite.jp/store/

メロンブックス ジャケット写真スクエア缶バッジ(58mm)

https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3619176

Amazon.co.jp 複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド

https://www.amazon.co.jp/s?k=B0GZ29428D%7C+B0GZ2S13KF

●ライブ情報

亜咲花 10thアニバーサリーLIVE「Song of LIFE」

ベストアルバム『Song of LIFE』をひっさげた亜咲花 10thアニバーサリーLIVE「Song of LIFE」開催決定︕オフィシャルファンクラブ「亜咲花に水やり」先行チケット受付開始︕

チケット情報

オフィシャルファンクラブ「亜咲花に水やり」

https://fanicon.net/fancommunities/4241

受付期間︓5月2日(土)20時〜5月10日(日)23時59分

※先着順ではございません。座席も含め抽選となります。受付期間内でご都合の良い時間にお申込みください。

受付方法︓オフィシャルファンクラブ「亜咲花に水やり」にログインして、お申込みください。

※チケットのお申込みはイープラスのシステムを利用します。

抽選結果確認期間︓5月13日(水)13時〜

2026年10月11日（日）

開場15:00 / 開演16:00

場所︓ヒューリックホール東京

問い合わせ

info@cat-ent.jp

『亜咲花 Victory Road Tour 2026 』「 Savage」DLキャンペーン実施中！

TVアニメ『大賢者リドルの時間逆行』主題歌「Savage」をAniTone Digital Storeで購入すると、各会場絵柄が異なる「亜咲花BIGコースター」をライブ会場でお渡しします︕

5月4日（月・祝）大阪会場

特典︓亜咲花BIGコースター【Victory Road Tour 2026 大阪Ver.】

対象商品︓Savage【5月4日 大阪会場限定特典付き】

期間︓2026年4月22日（水）00:00〜2026年5月4日（月・祝）21︓00

https://ani-tone.murket.jp/item/108552

5月5日（火・祝）愛知会場

特典︓亜咲花BIGコースター【Victory Road Tour 2026 愛知Ver.】

対象商品︓Savage【5月5日 愛知会場限定特典付き】

期間︓2026年4月22日（水）00:00〜2026年5月5日（火・祝）21︓00

https://ani-tone.murket.jp/item/108553

＜亜咲花（あさか）Profile＞

幼少期の3歳より5年間をアメリカ・ミシガン州で過ごす。2016年10月に17歳の高校生アニソンシンガーとしてTVアニメ「Occultic;Nine -オカルティック・ナイン-」EDテーマ「Open your eyes」でデビュー。

TVアニメ『ゆるキャン△』OPテーマ、TVアニメ「ひぐらしのなく頃に業」OPテーマ、TVアニメ『サマータイムレンダ』OPテーマなど様々なアニメやゲームの楽曲を担当。

近年は父親とアプリゲーム「ウマ娘」の影響を受け競馬にハマる。2024年「ウマ娘 プリティーダービー」エスポワールシチー役に担当決定し声優としての活動も開始した。 2026年1月、自身初のカバーアルバム「Sing That SONG!!」をリリース。 ネイティヴな英語の発音、ハスキーで魅力的な歌声を持つ驚異の若手アニソンシンガー。 亜細亜に咲く花として精力的に活動中︕

FM NACK5 「FAV FOUR」アシスタントパーソナリティー木曜レギュラー

川崎競馬公式YouTubeチャンネル 「スパーキングトークライブGOLD」レギュラー

セカンドショットちゃんねる「亜咲花・塚田悠衣 YOUR LOVE」

FM NACK5 「FAV FOUR」木曜アシスタント

2024 年4月期アニメ『ゆるキャン△ SEASON3』EDテーマ担当

2025 年1月期アニメ『アラフォー男の異世界通販生活』オープニングテーマ 「GIVE & TAKE」担当

2026 年4月期アニメ『大賢者リドルの時間逆行』主題歌「Savage」担当

関連リンク

亜咲花 オフィシャルサイト

https://asaka1007.jp/