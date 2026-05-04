千葉ロッテ、「もちもちクッション」付チケット販売 西川史礁「実際に触ってみて、すごく気持ちいいクッションだと思いました」
千葉ロッテマリーンズは、6月28日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われる福岡ソフトバンクホークス戦（後5：00試合開始）を対象に、「もちもちクッション」がセットになったグッズ付きチケットを、各日先着1万5000枚で販売する。
【写真】試合前には歌唱も！球場を盛り上げるリアルピース
本クッションは、球団イニシャルロゴや今季のチームスローガンをあしらったオリジナルデザインで、やわらかく弾力のある“もちもち”素材を採用した仕様。観戦時のひざ置きや背当てとしても使用しやすく、球場内外で幅広く活用できる。
グッズの有無は、ビジター外野応援指定席を除く全席種でチケット購入時に選択可能。なお、グッズの有無による金額差はなし。また、シーズンシートオーナーおよびホーム外野応援指定席マイシートオーナーも対象となる。対象チケット1枚につき「もちもちクッション」1つを受け取れる。受け取り場所および注意事項の詳細は球団公式ホームページまで。
■西川史礁外野手 コメント
実際に触ってみて、すごく気持ちいいクッションだと思いました。観戦のときに使ってもらうのはもちろん、家でもリラックスする時間にも使いやすいと思います。ぜひ球場でも家でも、このクッションを使いながら僕たちを応援してもらえたらうれしいです！
■もちもちクッション詳細
素材：側地:ポリエステル95％、ポリウレタン5％、中綿:ポリエステル100％
サイズ：丈:約35センチ、幅約13センチ※圧縮予定
【写真】試合前には歌唱も！球場を盛り上げるリアルピース
本クッションは、球団イニシャルロゴや今季のチームスローガンをあしらったオリジナルデザインで、やわらかく弾力のある“もちもち”素材を採用した仕様。観戦時のひざ置きや背当てとしても使用しやすく、球場内外で幅広く活用できる。
■西川史礁外野手 コメント
実際に触ってみて、すごく気持ちいいクッションだと思いました。観戦のときに使ってもらうのはもちろん、家でもリラックスする時間にも使いやすいと思います。ぜひ球場でも家でも、このクッションを使いながら僕たちを応援してもらえたらうれしいです！
■もちもちクッション詳細
素材：側地:ポリエステル95％、ポリウレタン5％、中綿:ポリエステル100％
サイズ：丈:約35センチ、幅約13センチ※圧縮予定