■親の心配と子の焦りを戦略に変える知識

ゴールデンウィーク真っただ中。久しぶりに家族が顔を合わせる帰省の団らんは、本来喜ばしいものですが、一方で「結婚」というデリケートな話題が影を落とすことも少なくありません。 「いい人はいないの？」とつい口走ってしまう親御さんと、その言葉に「放っておいて」と心を閉ざしてしまうお子さん。親世代には「心配」という深い愛情があり、子世代には「このままではいけない」という自覚と焦りがある。双方が相手を思うからこそ、今の婚活市場の「残酷な現実」を共有しておく必要があります。

昭和や平成初期の結婚観が通用しなくなった今、闇雲に動くだけでは、時間と心、そして親子関係までも消耗してしまいます。本稿では、プレジデントオンラインの膨大な記事の中から、親子で共通認識として持っておきたい「婚活の最前線」を紹介した3本を厳選しました。

1本目は、いわゆるハイスペック婚活男性たちの価値観の変化です。かつては成婚率が高かったはずの女性が、なぜ今「避けるべき地雷」と見なされてしまうのか。親世代がイメージする「お嫁さん候補」と、現代の男性が求める条件との間にある決定的なズレを解き明かします。

2本目は、データが示す「年齢」の壁について。結婚相談所のプロが「1秒も先延ばしにするな」と警告する、成婚リミットの重み。これは、お子さんだけでなく、親御さんが適切なアドバイスを送るためにも知っておくべき厳しい数字です。

そして3本目は、ハイクラスな縁を引き寄せる「品性」と「育ち」の正体。御曹司とのチャンスを一瞬でフイにした何気ない「一言」から、現代の婚活で問われるマナーと教養の重要性を学びます。

帰省中の会話を「単なる小言」で終わらせるか、「未来への戦略」に変えるか。この連休、プロたちの鋭い知見をヒントに、お互いの本音を建設的な対話へと繋げていきましょう。

■婚活男性が｢見えている地雷｣と如実に避ける…年収1500万円の医者が｢絶対に選ばない｣女性の｢スペック｣

（2026年1月23日公開）

※写真はイメージです（写真＝iStock.com／mofles）

婚活でモテる女性とモテない女性の違いは何か。恋愛・婚活コンサルタントの菊乃さんは「社会情勢の変化で、これまで最も成婚率が高かった女性が、急に男性から選ばれなくなっている」という――。＜続きを読む＞

■この年齢を過ぎると成婚率はダダ下がりする…婚活のプロが｢絶対に無視するな｣と説く"結婚リミットの年齢"

（2026年1月5日公開）

（出典＝『1年で決める！ アラサー女の婚活戦略マニュアル』）

いつまでに結婚するとスムーズか。結婚相談所ナレソメ予備校塾長の勝倉千尋さんは「35歳以上の婚活は、結婚できる可能性も低く、長引いて苦労することは、データで証明されている。もしもあなたが35歳を超えていたら、先延ばしにしている暇は1秒たりともない」という――。＜続きを読む＞

■｢育ちの良さ｣は口元に表れる…｢玉の輿｣を狙った30代婚活女性が御曹司を一瞬で凍らせた一言

（2025年12月7日公開）

※写真はイメージです（写真＝iStock.com／AH86）

結婚相談所で出会う男女は、どんな判断基準で相手を見ているのか。主宰する結婚相談所でカウンセラーを務めている大屋優子さんは「見た目やマナーについて細かく確認する人は少なくない。とくに恵まれた環境で生まれ育った“育ちの良い人”ほど、相手のことをよく見ている」という――。＜続きを読む＞

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