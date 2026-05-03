4月から「たばこ税」増税で、愛用のメビウスが「520円→550円」に値上げ！ 妻は「禁煙すればベンツが買える」と言いますが“1日1箱×30年”で高級車は買えますか？ 紙巻・加熱式の税率も確認

令和8年4月から「たばこ税」の税率が引き上げに

国税庁によると、令和7年度税制改正により、令和8年4月1日以降、たばこ税の段階的な引き上げが実施され、以下の見直しがおこなわれます。



・加熱式たばこに係る課税方式の見直し

・加熱式たばこに係る課税標準の見直しの段階的実施



財務省によると、紙巻たばこは小売価格の6割以上（61.7％）を税金が占めており、税率の引き上げに伴い小売価格も上昇する見込みです。

日本たばこ産業株式会社（JT）は、代表銘柄メビウス（加熱式たばこ）を令和8年4月1日から520円から550円に値上げしています。また、フィリップ・モリス・ジャパン合同会社も同様に価格改定を実施しており、業界全体で値上げされる見込みです。

たばこ税は、国税・地方税の複合税であり、小売価格の6割以上が税負担となっているため、税率改定は、消費者価格に直接的かつ大きな影響を与えると考えられます。



令和8年10月には「紙巻」と「加熱式」の税率が同等水準に

財務省では、紙巻たばこと加熱式たばこの税負担格差を是正する方針が示されています。従来は、加熱式たばこのほうが税負担は軽く、価格も相対的に低い傾向にありました。

しかし、加熱式たばこの課税方式の見直しにより、令和8年10月以降は紙巻と加熱式の税率が段階的に同等水準へ調整されることで、加熱式たばこの価格優位性は縮小するものと予想されます。税率一本化後も増税は続き、令和11年4月以降は1本当たり16.744円（1箱あたり334.88円）に引き上げられる予定です。



「禁煙すればベンツが買える」というウワサの真相

禁煙すればベンツが買えるというウワサについて、価格改定後のメビウス（550円※加熱式たばこ）で計算してみましょう。



・1日1箱喫煙した場合の捻出額：年間20万750円（550円×365日）

・喫煙を30年間継続した場合の捻出額：602万2500円（20万750円×30年）



メルセデス・ベンツのコンパクトセダン「The A-Class」は、新車価格で515万円～（メーカー希望小売価格・税込）となっており、30年間禁煙すればベンツの購入資金に相当する金額になるという話は、おおむね事実といえるでしょう。ただし、実際には物価の上昇や車両価格の変動があるため、将来も同じ価格帯とは限りません。

一方、税率変更やたばこ価格のさらなる上昇により禁煙した際の節約額は今後増える可能性があります。結論として、禁煙すればベンツが買えるという話は、単純計算ではあるものの、一定の妥当性があるといえるでしょう。



まとめ

令和8年4月からたばこ税の税率が引き上げられ、小売価格が上昇しています。代表銘柄であるメビウスは550円に値上げされており、フィリップ・モリス・ジャパン合同会社も同様に価格改定を発表しており、業界全体で値上げが実施されることが予測されています。

掲題の30年禁煙1日1箱を価格改定後のメビウスで計算した場合、合計602万2500円となり、メルセデス・ベンツのコンパクトセダン「The A-Class」に相当する金額になることが分かります。禁煙すればベンツが買えるという話は、あながち間違いとはいえないでしょう。



出典

国税庁 加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて（令和８年４月１日～）

財務省 たばこ税等に関する資料

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー