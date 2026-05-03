5日こどもの日と連休最終日はお出かけ日和になりそうです。奄美地方はきょう梅雨入りしました。沖縄の梅雨入りの平年値は5月10日頃ですが、例年通り、すっきりしない天気が増えそうです。

明日4日みどりの日 北海道から北陸は雨 道北地方は湿った雪に注意

あすは前線を伴った低気圧が北日本を通過し、その後は寒気が流れ込むでしょう。



北海道は断続的に雨で、道北地方を中心に湿った雪が降る所がありそうです。

積雪になる地域もあるため、峠道を移動する際は、路面状態にご注意ください。





東北や北陸は、朝までは広い範囲で雨が降るでしょう。日本海側はその後も寒気の影響で雨が降りやすい状態が続きそうです。また、西よりの風が強く吹くでしょう。東北は暴風に警戒、北陸は強風に注意し、強い風による交通の乱れにもご注意ください。関東から近畿は、次第に天気が回復するでしょう。ただ、山陰や近畿北部は雲が広がりやすく、時々雨が降りそうです。沖縄は朝晩を中心に雨が降るでしょう。

次の土曜日は太平洋側で傘の出番あり 沖縄は梅雨の気配

5日こどもの日と6日連休最終日は、全国的に晴れて、お出かけ日和となるでしょう。

連休明け7日(木)も、広く日差しが届きますが、

北海道と関東の沿岸部は、低気圧の影響を受け、雨の降る可能性があります。

8日(金)は、北海道から北陸に傘マークはありませんが、一時的に雨が降るでしょう。

9日(土)は、湿った空気が流れ込み、関東から九州は太平洋側を中心に、雨雲がかかる地域がありそうです。

10日(日)は、日差しの届く所が多いでしょう。ただ、寒気の影響で本州の山沿いを中心ににわか雨の可能性があります。



沖縄はこの先もすっきりしない天気が続き、梅雨入りが近そうです。

13日(水)までは広い範囲で日差し届く 山沿い中心ににわか雨の可能性

11日(月)から13日(水)は、日本付近は高気圧の圏内となり、全国的に晴れるでしょう。

ただ、急な雨や雷雨にご注意ください。また、北日本は風が強めに吹くでしょう。

14日(木)は、午前を中心に広く日差しが届くでしょう。午後は北日本や東日本で雨の降る可能性があります。

15日(金)は、おおむね晴れそうです。

16日(土)は、西から天気が下り坂に向かい、夜は関東も傘の出番になりそうです。



沖縄は16日(土)にかけて、湿った空気の影響を受けて、雲が広がりやすいでしょう。

11日(月)から13日(水)は、雨の降る時間がありそうです。