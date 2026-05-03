この先2週間の天気傾向 沖縄も梅雨入り近そう
5日こどもの日と連休最終日はお出かけ日和になりそうです。奄美地方はきょう梅雨入りしました。沖縄の梅雨入りの平年値は5月10日頃ですが、例年通り、すっきりしない天気が増えそうです。
明日4日みどりの日 北海道から北陸は雨 道北地方は湿った雪に注意
あすは前線を伴った低気圧が北日本を通過し、その後は寒気が流れ込むでしょう。
北海道は断続的に雨で、道北地方を中心に湿った雪が降る所がありそうです。
積雪になる地域もあるため、峠道を移動する際は、路面状態にご注意ください。
関東から近畿は、次第に天気が回復するでしょう。
ただ、山陰や近畿北部は雲が広がりやすく、時々雨が降りそうです。
沖縄は朝晩を中心に雨が降るでしょう。
次の土曜日は太平洋側で傘の出番あり 沖縄は梅雨の気配
5日こどもの日と6日連休最終日は、全国的に晴れて、お出かけ日和となるでしょう。
連休明け7日(木)も、広く日差しが届きますが、
北海道と関東の沿岸部は、低気圧の影響を受け、雨の降る可能性があります。
8日(金)は、北海道から北陸に傘マークはありませんが、一時的に雨が降るでしょう。
9日(土)は、湿った空気が流れ込み、関東から九州は太平洋側を中心に、雨雲がかかる地域がありそうです。
10日(日)は、日差しの届く所が多いでしょう。ただ、寒気の影響で本州の山沿いを中心ににわか雨の可能性があります。
沖縄はこの先もすっきりしない天気が続き、梅雨入りが近そうです。
13日(水)までは広い範囲で日差し届く 山沿い中心ににわか雨の可能性
11日(月)から13日(水)は、日本付近は高気圧の圏内となり、全国的に晴れるでしょう。
ただ、急な雨や雷雨にご注意ください。また、北日本は風が強めに吹くでしょう。
14日(木)は、午前を中心に広く日差しが届くでしょう。午後は北日本や東日本で雨の降る可能性があります。
15日(金)は、おおむね晴れそうです。
16日(土)は、西から天気が下り坂に向かい、夜は関東も傘の出番になりそうです。
沖縄は16日(土)にかけて、湿った空気の影響を受けて、雲が広がりやすいでしょう。
11日(月)から13日(水)は、雨の降る時間がありそうです。