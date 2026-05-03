【クックパッドで人気】厚揚げとれんこんで食べ応え抜群！「ご飯が進む！厚揚げと蓮根の照り焼き」を作ってみた！

3月に人気だった「厚揚げと蓮根の照り焼き」を作ってみた

クックパッドニュースでは、料理に関するさまざまなテーマの記事を配信しています。多くの記事のなかで、2026年3月によく読まれていた、『肉なしでも大満足！「厚揚げ」を使った、ボリュームメインおかず』の記事でご紹介したレシピを実際に作ってみました！





厚揚げにれんこんを合わせてボリュームたっぷり。甘辛いたれでご飯が進む炒め物です。

片栗粉をまぶしてたれをからみやすく

1. れんこんは皮をむき、3mm厚さの輪切りにします。袋にれんこんと片栗粉を入れ、口を閉じて袋を振り、全体にまぶします。





2. 厚揚げは食べやすい大きさに切っておきます。小さめに切ると味がなじみやすくなります。





3. フライパンに油を熱し、れんこんの両面をこんがりと焼き色がつくまで焼きます。一度皿に取り出し、フライパンをキッチンペーパーで軽く拭きましょう。





4.厚揚げを軽く焼いたられんこんを戻し、醤油やみりん、おろしにんにくなどの調味料を回し入れて煮絡めます。汁気がなくなったら完成です。





にんにく入りの甘辛たれがご飯に合う！





れんこんの焼き目がおいしそうな、ボリューム感のある炒め物が完成しました。





甘辛いたれの味わいで、ご飯がどんどん進みます。れんこんのシャキシャキとした食感と、弾力のある厚揚げの組み合わせが楽しく、食べ飽きない一皿です。にんにくの風味もきいていて、食欲をかき立ててくれます。

実際に家族に出してみたところ、大皿いっぱいに作った炒めものがあっという間に完売。750人以上がつくれぽを投稿したくなる、人気のレシピの理由がわかったような気がします。

れんこんは3mm厚さを目安に切るのがポイント

実際に作ってみてわかったのは、れんこんの厚みが仕上がりを左右するということです。厚すぎるとなかなか火が通らず、表面を焼きすぎてしまうことも。レシピに書いてある通り、3mm程度を目安にスライスするのがおすすめです。

肉なしでも大満足！お弁当にもおすすめ

厚揚げを使ったおかずというと煮物を連想しがちですが、こちらの炒め煮は甘辛い味つけで子どもも食べやすく、冷めてもおいしいのでお弁当にもぴったりです。あと一品足したいときにも、ぜひ参考にしてみてください。