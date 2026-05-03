前人未踏14連覇に終止符…ブルガリア絶対王者ルドゴレツが陥落、G大阪FWも所属した古豪クラブが優勝
ブルガリア1部リーグは、レフスキ・ソフィアが歴史的優勝を飾った。リーグ戦の上位グループで行われるチャンピオンシップ・ラウンドの第2節でCSKA1948を1-0で下し、リーグ制覇を達成。ルドゴレツが2011-12シーズンから続けてきた14年間の覇権に終止符を打った。ブルガリア『BGNES』が伝えた。
決勝点を挙げたのはクロアチア人FWマルコ・ドゥガンジッチ。後半26分、相手の数少ないミスを突いて均衡を破ると、そのまま試合が終了し、27シーズンぶりの優勝が決まった。
スタンドに詰めかけた約1万9000人のサポーターは発煙筒やフレアを焚き、ピッチ上では指揮官フリオ・ベラスケス監督と選手たちが喜びを分かち合った。場内にはクイーンの楽曲「We Are the Champions」が流れ、祝賀ムードに包まれたという。スペイン人指揮官にとっては、これがキャリア初のリーグ優勝。試合後には一人ひとりの選手と抱擁を交わし、タイトル獲得への貢献に感謝を伝えた。
レフスキ・ソフィアは1911年に発足し、今回が27度目の優勝となるブルガリアの古豪クラブ。現在ガンバ大阪に所属するFWウェルトンが22年1月から24年2月まで所属していた。
決勝点を挙げたのはクロアチア人FWマルコ・ドゥガンジッチ。後半26分、相手の数少ないミスを突いて均衡を破ると、そのまま試合が終了し、27シーズンぶりの優勝が決まった。
レフスキ・ソフィアは1911年に発足し、今回が27度目の優勝となるブルガリアの古豪クラブ。現在ガンバ大阪に所属するFWウェルトンが22年1月から24年2月まで所属していた。