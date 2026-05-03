◆【衝撃の事実】春に体調を崩す人と絶好調な人の決定的な違い

「病院に行っても治らなかった不眠の悩みが解決した」「普段なかなか寝ない子どもがスヤスヤ眠った」――感謝の声、続々！ 睡眠専門医も納得の2万人を救った「快眠メソッド」を初公開。夜、ぐっすり眠れないという不眠の悩みを医者や睡眠導入剤に頼る前にやるべきこと。それは、寝心地を大きく左右する寝具の見直し。加賀百万石の歴史都市・金沢で江戸時代に創業し、289年の歴史を誇るふとん店「眠りにまっすぐ乙丸屋」の12代目店主は、不眠に悩む人やもっとぐっすり眠りたいという人に向けて、快眠のアドバイスを施して評判だ。初の著書『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）では、寝具を味方にして快眠に導き、仕事に家事に最高のパフォーマンスを発揮できる「60＋プラス1」の方法を、さまざまなエビデンス（科学的根拠）とともに徹底指南！ 医者や学者が語ってこなかった素朴にして最も影響の大きい「寝具」の視点から、あなたを快眠に誘う。医学監修：森川恵一（日本睡眠学会総合専門医）

※本稿は、『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

エアコンの風が当たる場所にベッドを置く人ほど

春に体調を崩します

春は進学や就職、異動などで引っ越しが多くなる季節です。しかし、新しい部屋でのちょっとした「家具の配置」が、その後のパフォーマンスを大きく左右することをご存じでしょうか。

新居の寝室で「配置ミス」が起きてしまう理由

新生活に向けた引っ越し直後は、とにかく決めるべきことが山積みです。そのため、家具をつい「空いているスペース」に配置してしまいがちで、ベッドも例外ではありません。その結果、よく起こるのがエアコンの風が直接当たる位置にベッドを置いてしまうというミスです。

部屋のレイアウトとしてはスッキリまとまっても、実は睡眠にとって最悪の配置になりかねません。とくに春先は1日の寒暖差が激しく、就寝時の体温調整が非常に繊細になる季節です。そこにエアコンの直風が加わると、本来スムーズに入るべき眠りのスイッチが大きく乱れてしまいます。

直風は「寝床内気象」を壊し、交感神経を刺激します

睡眠の質を左右するのは、部屋全体の温度だけではありません。本当に重要なのは「布団の中の環境（寝床内気象）」です。理想的な睡眠のためには、布団の中の温度をおよそ33℃前後に保つ必要があります。

しかし、エアコンの直風が体に当たり続けると、体表面が冷え、この寝床内の温度が安定しません。すると、体は無意識のうちに寒さから身を守ろうとして交感神経を優位に働かせ、呼吸も浅くなってしまいます。「夜中に何度も目が覚める」「朝起きても肩や首がこわばっている」「だるさが抜けない」といった春特有の不調は、実はベッドの配置が原因で引き起こされていることが多いのです。

正解は「風を避けて、空気を回す」ことです

解決のためのポイントはとてもシンプルです。「直接風を当てるのは避けつつ、部屋の空気はしっかりと循環させる」こと。まずはベッドをエアコンの正面から外し、風の向きを調整して壁に当て、間接的に空気を拡散させましょう。また、肌寒い日は布団の中が冷えすぎないように工夫し、寝苦しい日は除湿機能を活用して湿度を50％前後に整える意識が大切です。

大掛かりな寝具の買い替えを検討する前に、まずは「配置」で勝つこと。睡眠は気合や努力でどうにかするものではなく、事前の「環境設計」で決まります。新生活のスタートを切るこの時期に寝室環境を整えられる人ほど、4月からの仕事の立ち上がりが驚くほど軽快になるはずです。

※本稿は『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。