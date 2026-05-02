ChatGPTを開発するオープンAIが、新たにスマートフォンを作っていると報じられています。

アナリストのミンチー・クオ氏はサプライチェーン筋からの情報として、オープンAIがスマートフォンの開発を進めていると述べています。量産は2028年に予定されており、正確なチップ仕様や追加のサプライヤーは、2026年後半または2027年第1四半期までに確定する見通しです。

現在のAIエージェントの利用においては、位置情報、活動、コミュニケーション、コンテキストといったユーザー情報を提供できるスマートフォンが独占的な位置を占めています。オープンAIがOSとハードウェアの両方を完全にコントロールすることで、開発者向けエコシステムを構築できる可能性があると述べているのです。

「OSとUIの設計を本格的に見直すいい時期だと思う」と同社のサム・アルトマンCEOは述べています。

オープンAIはこれまで、元アップルデザイン責任者のジョニー・アイブ氏とともに、スマートフォン以外の製品開発に焦点を当ててきました。この計画には、スマートスピーカーやスマートグラス、スマートランプ、イヤフォンが含まれる可能性があり、最初の製品は2027年初頭に発売される見通しです。

オープンAIのスマホ開発の動向から目が離せません。

Source: MacRumors

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