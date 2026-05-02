保護した子猫にミルクを与え育てた日々…。可愛くてにぎやかな様子が反響を呼んでいます。

話題の投稿は9万4000回以上表示され「貴重な写真を見せてくれてありがとう」「足細い笑」「ほんま貴重な経験させてもらったなぁ」とのコメントが寄せられていました。

【動画：ひとりぼっちの赤ちゃんネコ→２匹の先住猫がいる家に迎えた結果…こころあたたまる『日常の光景』】

生後3週間の小さな命

Xアカウント「 レオもか」に投稿されたのは、保護子猫との思い出です。投稿者さんは、ひとりでいた生後3週間ほどの子猫「とわ」くんを発見・保護し、お世話をしたのだそう。

生後3週はまだミルクが必要な時期であるため、投稿者さんは初めて哺乳瓶から子猫を育てる経験をしたそうです。必死に生きようとする小さな命の姿に、思わず目頭が熱くなります。

実は投稿者さんのお宅には、当時すでに2匹の先住猫「レオ」くんと「もか」ちゃんがいたといいます。初めての猫飼育で右往左往する中、さらにとわくんも加わり、毎日てんやわんやだったとのこと。

その後、ミルクを卒業したとわくんは投稿者さんの友人宅へ。やさしい手によって、のびのびと幸せな家猫になったとわくんでした。

尊すぎる子猫の姿に悶絶する声が続出

小さなとわくんを見たXユーザーたちからは「アゴがぺしょぺしょでちっちゃくておなかぽんぽこりんでけしからん天使がおる！」「こんなちっちゃくて可愛いの塊なのに爪だけはきっちり凶器というギャップがたまらんです」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「 レオもか」では、投稿者さんの愛猫たちや保護猫たちの成長などが投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「 レオもか」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。