「息子が出たらトラブルに」高林容疑者の母語る犯行の予感　少年殴打の“ハンマー男”過去には同様事件で不起訴も　東京・福生市

30日、警視庁が公開した写真。

殺人未遂の疑いが持たれていて、現在、逃走を続けている高林輝行容疑者（44）です。

2年半前にも同様の事件を起こしたとして逮捕され、その後、不起訴処分となった高林容疑者。

30日、母親が報道陣の取材に応じました。

高林容疑者の母親：

自分もおろかだった。あんなトラブルになる前に、私が警察に電話していればこんなふうに発展しなかった。すごく反省している。

事件は東京・福生市加美平にある高林容疑者の自宅前で起きました。

事件のきっかけは、29日早朝、10代の男女7人がしゃべっていたことでした。

高林容疑者の母親は当時の状況について「（午前）6時ぐらいに（少年らに）『うるさいです』と、『寝ている人まだいるんだから静かにしてください』と言った。（Q.少年らの対応は？）『すみません、すみません』と言うが、全然収まらずにずっとしゃべり続けていた。やっぱり息子を起こしたくないから、息子が出てきたらトラブルになると思ったから、なんとか自分の段階で収めようと思った」と説明しました。

この母親の懸念が現実のものとなってしまいます。

高林容疑者がハンマーを手に少年らに近づいたため、母親は羽交い締めで止めようとしましたが、それを振りほどき少年2人を複数回殴りつけたのです。

殴られた2人のうち、17歳の男子高校生はこめかみ辺りを殴られ重傷を負いました。

自宅に戻った高林容疑者は、駆け付けた警察官らにサバイバルナイフを見せつけ、「入ってきたら刺すぞ」などと威嚇。

その後、自宅の2階から警察官と母親に向かって農薬のようなものを噴射したのです。

数人の警察官が目の痛みを訴えるなど現場は混乱し、この隙に高林容疑者は自宅の裏手から逃走していました。

捜査員らは高林容疑者が立てこもっているとみて自宅を包囲。

そして正午過ぎ、警視庁の特殊部隊「SIT」が突入しました。

もぬけの殻だった自宅からはサバイバルナイフとハンマーなどが押収されました。

高林容疑者は突入の約4時間前に裏口から逃走したとみられています。

警視庁が30日に公開した逃走する高林容疑者の姿からは、上下グレーのスウェット姿で、左手には黒の手提げバッグを持ち徒歩で移動している様子が確認できます。

事態を受け、現場近くの小学校では30日朝、警視庁の捜査員による見守りが行われていました。

高林容疑者が姿を消してから24時間以上がたっていますが、現在もその行方は分かっていません。

高林容疑者は2年半前にも路上にいた10代の少年に“おの”のようなもので襲いかかり、背中に全治2週間のけがをさせたとして殺人未遂容疑で逮捕されましたが、その後、不起訴処分となっています。

当時、高林容疑者に追いかけられた少年の母親は「多分騒いでいたのか、みんなでいたところを“おの”を持った人に走って追いかけられたって言っていた。（Q.どんなおの）多分手に持てる感じ。片手で持つ感じの“おの”とは言っていた」と話します。

警視庁は情報提供を呼びかけるとともに、高林容疑者の行方を追っています。

情報提供先 警視庁福生警察署 （042−551−0110）