【名古屋駅】お土産に迷ったらコレ！喜ばれる人気＆話題の洋菓子3選

名古屋駅周辺には、百貨店や商業施設があり、名古屋名物がたくさんそろっています。今回は、駅近で購入できる人気の洋菓子を厳選して紹介します。

話題のぴよりんやフィナンシェ、名古屋らしさ満点の小倉トーストサブレなど、手土産や自分用にもぴったりな3商品をピックアップしました。名古屋土産選びの参考にぜひ。

ちっちゃな小倉トーストが可愛すぎる！

●アンリ・シャルパンティエ「アン・ブランシュ大納言」（5個入1350円）

人気洋菓子ブランドが手がける、和の要素を取り入れた焼き菓子です。しっとりとした生地に大納言小豆を合わせた、上品でやさしい甘さが特徴。バターのコクと小豆の風味が絶妙に調和し、幅広い世代に好まれる味わいに仕上がっています。

「ほんとうにしっとりしてておいしい」「わざわざ名古屋行って買いたいくらいおいしいのよ」とSNSには賞賛コメントがたくさん。個包装で配りやすく、フォーマルな手土産にも選びやすい一品ですよ。

●ぴよりんshop「ぴよりん」（450円〜）

名古屋発の大人気スイーツで、ひよこの形が特徴の可愛らしいケーキです。ふわふわのスポンジの中に、濃厚なプリンとババロアが重なった繊細な構造。見た目のインパクトだけでなく、味わいも本格的です。持ち運びが難しいことでも知られていて、それも含めて話題性抜群。

多くの人が「ぴよりんかわいすぎぃぃぃいい！」「かわいいし美味しいって罪」などとSNSにコメントしています。名古屋に訪れたら一度は試してみたい、注目度の高い一品です。

●銀のぶどう「コメダ珈琲店の小倉トーストサブレ」（4個入842円）

名古屋の喫茶文化を代表する「小倉トースト」をイメージしたサブレです。バター香るサクサクの生地に、小倉あんのやさしい甘さをプラス。どこか懐かしさを感じる味わいで、幅広い層に親しまれています。

SNSでは「やば！再現度高すぎ！」「ビジュ良し。味よし。」「ミニチュアみたいでかわいい」と評判。コメダ珈琲店とのコラボ商品という点も話題性があり、名古屋らしいお土産として人気です。

名古屋駅では、見た目のかわいさやご当地感を楽しめる洋菓子が豊富にそろっています。手土産としてはもちろん、自分用にも選びたくなる魅力的な商品ばかり。用途やシーンに合わせて、お気に入りの一品を見つけてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部