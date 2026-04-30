猫「だれ」

ニワトリ「だれ」



【写真】ニワトリさんの表情がじわじわくる

そんな声が聞こえてきそうな、じわじわくる一枚が話題になっています。



窓辺で外をのぞいていた元保護猫の「マチュ」ちゃん（生後7カ月・女の子）。その視線の先に現れたのは、名古屋コーチンの「たま子」ちゃん（6歳・女の子）。思わず「？？？」とハテナが浮かびそうな、なんとも言えない“間”が流れています。



この投稿には2.3万件超の“いいね”が集まり、「君の名は」「未知との遭遇」「何この空気感」など、思わずクスッとする声が寄せられました。



実は、ふたりにとってこれが初対面。思いがけないハプニングから生まれたワンシーンだったといいます。当時の様子について、Xユーザー・きなこ@針村さん（@mocomoco_OvO）さんに話を聞きました。



お互いに興味津々、このあとの展開は？

ーー撮影時の状況を教えてください。



「マチュは我が家に来て数カ月で、完全室内飼いです。たま子は庭の小屋で、日中は自由に散歩して暮らしています。大掃除中で、いつもは開けない窓を網戸にしていたところ、初めての遭遇となりました」



ーーこの光景を見た感想は？



「うちは多種多様の多頭飼育なので、たま子は他の犬や猫を見たことがありますが、新入りの登場に興味津々でした。マチュもたま子も物怖じしない性格なので、お互いしばらく見つめ合っていて、とてもかわいらしかったです」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「たま子はいつも通り庭のパトロールに戻りましたが、マチュは名残惜しそうに外を眺めていました」



ーー投稿が大きな反響を呼びました。種族の異なる動物と暮らす魅力を教えてください。



「我が家は10匹を超える多種多頭飼育なので、こういう写真を撮る機会は多いですが、気をつける部分も多いと感じています。幸い、みんな穏やかな性格でうまくやれているように見えますが、パワーバランスもあるので、お互いにストレスのない距離感を保たせてあげたいです。ただ、異種間でもお互いを愛する気持ちがあるように感じます。うちの場合は、インコが猫に恋しています。見ていて癒やされることはとても多いです」



リプライには、愛らしい光景に笑みがこぼれる声が寄せられています。



「君の名は」

「ひとめぼれ」

「未知との遭遇」

「平和や（笑）」

「あら、かわいい」

「お互いに『誰だろう？』」

「『しっ、静かに……助けにきた』」

「かわいい対面だね。毎日こんな癒やしが見たい！」

「ピーちゃんとミケだ……！！（※某動物のお医者さん）」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）