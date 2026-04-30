Snow Man新曲リリース記念の初出しショット公開！ズラリと並びノリノリで曲紹介する姿に「ふっかのジェスチャーゆるくておもろい」「あべさく仲良し」「岩本兄弟じゃれててかわいい」

【写真＆動画】Snow Man新曲リリース記念の初出しショット／コメント／ジャケ写

Snow Manが4月29日に13thシングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」をリリース。FAMILY CLUB web公式Xでメンバー8人ショットが公開され、グループ公式Xではコメント動画が公開された。

■ジャケ写と同じオールブラックコーデで登場

FAMILY CLUB web公式Xで公開されたメンバー8人ショットでは、レザーやスタッズ、ジッパー使いが印象的なオールブラックコーデに身を包んだメンバーがズラリ。衣装はクールながら和気あいあいとした雰囲気で、阿部亮平の肩に手をかける佐久間大介をはじめとして、8人がギュッと寄り添っている。

それぞれピースやサムズアップをするなか、ひとりだけポーズをせずに顔を傾けてロイヤルな笑みを浮かべる宮舘涼太も印象的。

コメント欄には「お顔が優勝」「ちょこっとピースかわいい」「あべさく仲良し」などといったファンの声が続々と到着している。

グループ公式Xで公開されたコメント動画では、メンバー8人ショットと同じ衣装で前列に佐久間・渡辺翔太・ラウール・深澤辰哉が座り、後列に岩本照・向井康二・阿部・宮舘が立っている。

岩本の「どうも！」を合図に「Snow Manです！」と声を揃えて挨拶。話を回すメンバーの口から出るワードに合わせて、周りのメンバーはちょこちょことリアクションを見せる。

深澤が「グループ初のトリプルA面シングル」と紹介しているとき、阿部は両手の指で“A”の文字を作ってアピール。

渡辺が「めめ（目黒蓮）主演の映画『SAKAMOTO DAYS』の主題歌」と「BANG!!」の紹介をしているときは、岩本と向井がじゃれ合っていたり、深澤・佐久間・阿部がノリノリで銃を持ったポーズを見せている。

宮舘が主演しているドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌「SAVE YOUR HEART」を本人が紹介しているときは、周りで腕を抱えたターミネーターポーズを見せ、佐久間が主演の映画『スペシャルズ』の主題歌「オドロウゼ！」を紹介しているときも、後列でウキウキで踊るメンバーの姿が。

最後、全員で手を振るなかで向井は両脇の岩本・阿部と肩を組んで締め括った。

こちらのコメント欄にも「岩本兄弟じゃれててかわいい」「阿部ちゃんのアピールに萌える」「ふっかのジェスチャーゆるくておもろい」などといったファンの声が続々と到着している。

■「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」8人集合ショット

■振りやジェスチャーのアピールも必見のコメント動画

■「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」通常盤ジャケ写ショット