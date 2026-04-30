１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の元人気選手でラグビー系ＹｏｕＴｕｂｅｒのノッコン寺田が２９日、自身と妻との共同チャンネルを更新。ＴｉｋＴｏｋの収益化が停止されたことを報告した。

子供６人の８人大家族として知られるノッコン。子供たちをスポッチャで遊ばせる中、妻とともに登場すると「収益化がまた外されました。数々収益化外れていってるんですけど、今回はＹｏｕＴｕｂｅじゃなくてＴｉｋＴｏｋの収益化が外れたんですよ」と報告。「ＴｉｋＴｏｋだけで僕ら（収益が）３０万あったんですけど、なくなりました。もうね、収益なくなるって僕ら大家族からしたらだいぶやばいことなんで」と、苦笑いしながら明かした。「僕ら生活費で１００万以上かかるんですよ。食費、習い事、犬のえさ代、家賃、電気、携帯代とかやってたら、もう止まらなくて。１００万以上かかるのに、３０万がなくなるのはだいぶ痛い。年間でいったら４００万ぐらいですよ」と嘆いた。

かつては鉄道会社で働いていたノッコン。「普通に働けよって言われるのは分かります。分かってるんです。僕サラリーマン辞めるってなったのはＹｏｕＴｕｂｅ、ＳＮＳに専念したいっていうのがあったんで。でも、いよいよ収益外されていったら、僕ももう１回サラリーマン再開する必要になってくる」としつつ「ＹｏｕＴｕｂｅが好きなんで、ＹｏｕＴｕｂｅを続けさせてください。ＹｏｕＴｕｂｅでいっぱいお金稼ぎたいんですけど、もしＹｏｕＴｕｂｅ様が収益外されると、もうスポッチャもこれなくなるんで」と語った。

コメント欄やＳＮＳなどでは「大家族は大変だよね」、「応援してる」といったエールのほか、「１００万かかってるなら節約しないと」、「ノッコンの食費抑えたら」、「他力本願すぎる。ちゃんと働きなよ」と厳しい越えもあった。