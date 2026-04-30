開催：2026.4.30

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 4 - 5 [カブス]

MLBの試合が30日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとカブスが対戦した。

パドレスの先発投手はマシュー・ウォルドロン、対するカブスの先発投手はジェームソン・タイヨンで試合は開始した。

2回表、9番 ミゲル・アマヤ 10球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカブス得点 SD 0-1 CHC

4回表、8番 ピート・クローアームストロング 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでカブス得点 SD 0-3 CHC

5回裏、6番 ミゲル・アンドゥハー 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでパドレス得点 SD 1-3 CHC、8番 ニック・カステラノス 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでパドレス得点 SD 3-3 CHC

6回表、8番 ピート・クローアームストロング 5球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでカブス得点 SD 3-4 CHC

8回表、7番 マット・ショー 6球目を打ってレフトスタンドへのホームランでカブス得点 SD 3-5 CHC

8回裏、2番 フェルナンド・タティス 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでパドレス得点 SD 4-5 CHC

試合は4対5でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのジェームソン・タイヨンで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はパドレスのアドリアン・モレホンで、ここまで2勝1敗1S。カブスのミルナーにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-30 08:06:14 更新