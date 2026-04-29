東京NBがPK戦の末に大宮を下し、WEリーグクラシエ杯初優勝!! 今季限りで現役引退DF岩清水梓もPK成功

東京NBがPK戦の末に大宮を下し、WEリーグクラシエ杯初優勝!! 今季限りで現役引退DF岩清水梓もPK成功