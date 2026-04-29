東京NBがPK戦の末に大宮を下し、WEリーグクラシエ杯初優勝!! 今季限りで現役引退DF岩清水梓もPK成功
WEリーグクラシエ杯は29日、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで決勝を行い、RB大宮アルディージャWOMENと日テレ・東京ベレーザが対戦。2-2で迎えたPK戦を3-1で制した東京NBが初優勝を飾った。
試合は前半3分にFW西尾葉音がミドルシュートを沈め、大宮が先手を取る。しかし、後半6分、右サイドから運んだDF本多桃華からパスを受けたFW小林里歌子が巧みなタッチでPA内に持ち込むと、右足のシュートでネットを揺らし、東京NBが試合を振り出しに戻した。
1-1のまま前後半の90分間を終えて延長戦に突入すると、延長前半10分にMF眞城美春のシュートをこぼれ球をMF北村菜々美が蹴り込み、東京NBが勝ち越し。しかし、延長後半9分、左サイドからDF岩下綺良々が送ったクロスをMF阪口萌乃がヘディングで叩き込み、大宮が土壇場で追い付いた。
直後に東京NBベンチが動き、今季限りでの現役引退を発表しているDF岩清水梓を投入。その後は両チームともに勝ち越しゴールを許さず、2-2でPK戦に突入することとなった。
PK戦では、2人目として登場した岩清水が成功させるなど3人全員が成功させ、GK大場朱羽が2本をストップする活躍を見せた東京NBが3-1で制し、見事に初優勝を飾った。
試合は前半3分にFW西尾葉音がミドルシュートを沈め、大宮が先手を取る。しかし、後半6分、右サイドから運んだDF本多桃華からパスを受けたFW小林里歌子が巧みなタッチでPA内に持ち込むと、右足のシュートでネットを揺らし、東京NBが試合を振り出しに戻した。
直後に東京NBベンチが動き、今季限りでの現役引退を発表しているDF岩清水梓を投入。その後は両チームともに勝ち越しゴールを許さず、2-2でPK戦に突入することとなった。
PK戦では、2人目として登場した岩清水が成功させるなど3人全員が成功させ、GK大場朱羽が2本をストップする活躍を見せた東京NBが3-1で制し、見事に初優勝を飾った。