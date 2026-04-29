2児の母・高島彩「お弁当ネタ切れ」2日続けて作った弁当公開「インパクトとボリュームがすごい」「彩り綺麗で楽しくなる」の声
【モデルプレス＝2026/04/29】フリーアナウンサーの高島彩が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。2日続けて作ったネタ切れ時の弁当を公開した。
【写真】2児の母・47歳元フジアナ「詰め方やおかずが工夫されてる」2日連続作った“ネタ切れ”弁当
高嶋は「お弁当ネタ切れ 結局2日続けて焼肉弁当」と記し、2日分の弁当を公開。ご飯の上に焼肉が敷き詰められ、ゆで卵やにんじんなどのおかずが入った2段弁当と、ご飯の上に焼肉ともやしやほうれん草やにんじんのナムルが乗り、ブロッコリー、アスパラガス、ゆで卵などのおかずが入った2段弁当の写真を並べて投稿した。
この投稿に、ファンからは「インパクトとボリュームがすごい」「焼肉弁当は間違いない」「詰め方やおかずが工夫されてるの素晴らしい」「彩り綺麗で楽しくなる」「ネタ切れに見えない」などの声が上がっている。
高島は2011年にゆずの北川悠仁と結婚。2014年に第1子、2016年に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】2児の母・47歳元フジアナ「詰め方やおかずが工夫されてる」2日連続作った“ネタ切れ”弁当
◆高島彩、2日続けて作った焼肉弁当公開
高嶋は「お弁当ネタ切れ 結局2日続けて焼肉弁当」と記し、2日分の弁当を公開。ご飯の上に焼肉が敷き詰められ、ゆで卵やにんじんなどのおかずが入った2段弁当と、ご飯の上に焼肉ともやしやほうれん草やにんじんのナムルが乗り、ブロッコリー、アスパラガス、ゆで卵などのおかずが入った2段弁当の写真を並べて投稿した。
◆高島彩の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「インパクトとボリュームがすごい」「焼肉弁当は間違いない」「詰め方やおかずが工夫されてるの素晴らしい」「彩り綺麗で楽しくなる」「ネタ切れに見えない」などの声が上がっている。
高島は2011年にゆずの北川悠仁と結婚。2014年に第1子、2016年に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】