【着やせ×胸を小さく見せるブラ】30〜50代女性の体型悩みに寄り添う。ランジェリーブランド「ESLIA（エスリア）」誕生

2plus8は4月1日、30代〜50代女性の体型変化や年齢特有の悩みに寄り添う新たなランジェリーブランド「ESLIA（エスリア）」を、公式オンラインストアおよび楽天市場公式ショップにて販売を開始しました。

第1弾として、バストのボリュームを抑えてすっきり見せる「ミニマイザーブラ（小さく見せるブラ）」を展開。

お手頃価格でありながら、機能性・着け心地・お手入れのしやすさにこだわり抜き、「これさえあれば満足」と思ってもらえる日常に寄り添う下着を提案します。

■「ESLIA（エスリア）」誕生の背景

同社が展開するアパレルブランド「HUG.U（ハグユー）」では、「体型カバー×オシャレ」をコンセプトとした商品を多数展開しており、日々ユーザーから体型に関するさまざまな悩みが寄せられていました。

その悩みに寄り添い、解決するためのアイテムを販売していく中で「HUG.Uの商品クオリティで下着の分野も展開してほしい」という声が寄せられました。

洋服を美しく着こなすためには、土台となる「下着」の存在が不可欠。しかし、機能性を求めると価格が高くなる、デザインを妥協せざるを得ない、すぐにヘタってしまうといった課題がありました。

そこで、「ユーザーの『これさえあれば満足』を満たす、本当に必要とされる下着を作りたい」という想いから研究を重ね、HUG.Uで培った体型カバーのノウハウとユーザーへの理解をもとに、新ブランド「ESLIA」を立ち上げました。

■新ブランド「ESLIA」 が開発した、ミニマイザーブラの3つの特徴

着用するだけで、着やせ。 胸の厚みを押さえ、理想のシルエットへ

面積の広い左右一体型カップが、バストを無理に潰すのではなく、効率的に分散させてホールド。脇高設計と横流れ防止パネルで、膨らみがちな脇肉もシャットアウトします。どんなお洋服もすっきりと着こなせる、理想のシルエットを追求しました。

（1）「我慢して抑える」から「心地よく整える」へ。軽やかな着け心地

標準より太めの約1.2cm幅のストラップを採用し、肩への食い込みや疲労感を軽減。また、ホックは一般的な3段階ではなく、「4段階」を採用しました。女性特有の周期的なむくみや、日々の体型変化にも優しく寄り添います。

（2）毎日のお手入れも簡単。直接肌に触れるからこそ安心の素材を

カップ裏には吸水速乾メッシュを採用し、気になるムレを徹底ケア。さらに、伸びの良い抗菌防臭パワーネットを使用することで、一日中心地よいフィット感を保ちながら、ニオイを防ぎ清潔感をキープします。

（3）毎日使うものだから、日常をサポートするお手頃価格

毎日着用するものだからこそ、ご自宅でのお手入れのしやすさにこだわりました。また、高品質でありながら、通常価格2,999円という手に取りやすい価格帯を実現。リピートしやすい価格で日常のボディメイクをサポートします。

■第1弾 商品ラインナップ：ミニマイザーブラ

商品名：圧倒的、着痩せ。胸を小さく見せるミニマイザーブラ

価格：2,999円（税込）送料無料

カラー展開：2色展開（トープグレージュ、ブラック）

サイズ展開：M・L・XL

特徴：バストのボリュームを抑え、自分史上最高のシルエットを叶えるブラ

HUG.U 公式ストア：https://hug-u.2plus8.co.jp/

（エボル）