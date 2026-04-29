整った顔立ちはBTS・Vのおかげ？妊娠8カ月の韓国女優、独自の胎教を明かす

出産を控えたナム・ボラが、臨月間近の姿でテレビに登場する。

気になる胎教について語った。

【写真】BTS・Vのおかげ？ナム・ボラの息子

4月29日夜放送の人気バラエティ『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』では、妊娠8カ月のナム・ボラがスペシャルMCを務める。

（写真＝KBS2）ナム・ボラ

6月に出産予定のナム・ボラは、順調に成長している胎児のエコー写真を公開。もう一人のMC、キム・ジョンミンが「お母さんに似ていて、すでに目鼻立ちがはっきりしている」と驚くと、ナム・ボラは「V（BTS）の写真を見ながら胎教をした」と明かしたという。

また“13人きょうだい”の長女らしく、「弟や妹たちは私が育てた」と語るなど、育児経験者としての一面も披露した。

育児経験豊富なナム・ボラのスペシャルMCとしての活躍は、本放送で公開される。

（記事提供＝OSEN）

◇ナム・ボラ プロフィール

1989年11月27日生まれ。韓国・ソウル出身。13人きょうだいの長女で、高校1年生だった2005年に出演した、MBCバラエティ番組『日曜日 日曜日の夜に』のコーナー「天使たちの合唱」を通じて芸能界デビュー。翌2006年より女優としての活動を始め、『太陽を抱く月』『サメ〜愛の黙示録』『私の心キラキラ』『今日のウェブトゥーン』『ヒョシムの独立奮闘記〜Live Your Own Life』などのドラマ、『サニー 永遠の仲間たち』『凍える牙』などの映画に出演。2025年5月、同い年の一般男性と2年の交際を経て結婚した。