GUが、人気キャラクター『パペットスンスン』とのコラボ第2弾を6月19日から発売すると発表し、早くも話題を集めている。

【写真】「また男はなし？」GU×パペットスンスンのコラボアイテム

GU×パペットスンスンのコラボ第2弾

今回のテーマは「スンスンたちとアイスクリーム」。ウィメンズ3型、キッズ2型、グッズ1型の計6型で、グラフィックTシャツやコットンパジャマ、ソックス、ミニポーチなどを展開。価格帯は1000円前後から2500円前後と手に取りやすく、SNSでは「争奪戦になりそう」との声が上がっている。

だが、その盛り上がりと同時に噴き出しているのが、「またメンズサイズがない」という不満だ。今回もラインナップはウィメンズとキッズ、グッズのみで、メンズ展開はなし。

SNSでは、

《メンズがない……》

《男性でもスンスン好きいるのに》

《前回も買えなかったのに今回も？》

といった声が相次ぎ、“欲しいのに選択肢がない”という不満が広がっている。

「女性向け前提」に違和感

この“メンズなし”問題は今回が初めてではない。

2025年10月に発売された初コラボでも、カーディガンやスウェット、ラウンジウェアなどが展開された一方、ウィメンズとティーン向けのみで、メンズラインは用意されていなかった。

にもかかわらず、第2弾でも同様の構成となったことで、

《また同じ？》

《男は眼中にないってこと？》

と、“2回連続スルー”への違和感が強まっている。

背景にあるのは、スンスン人気の広がりだ。青くてふわふわした6歳のパペットを主人公にしたコンテンツは、独特の間とゆるい会話で支持を集め、SNSを中心にファン層を拡大。子ども向けにとどまらず、大人の男女双方に支持されている。

だからこそ、「女性向け前提」のコラボ設計に違和感を覚える声が出やすいともいえる。

アパレル業界では近年、キャラクターコラボでユニセックス展開を広げる流れも強い。サイズ展開を増やせば在庫リスクは高まるが、それでも“取りこぼさない設計”が重視されつつある。

もちろん、ウィメンズのオーバーサイズを選ぶという方法もある。だがファンが求めているのは代替ではなく、最初から“誰でも選べる設計”だろう。

人気があるほど、「誰に売るのか」は問われる。第3弾があるなら、今回の違和感にどう答えるのか。スンスン好き男性は次回のGUの判断にこそ、期待しよう。