『ウマ娘のオールナイトニッポンGOLD』放送決定 5月8日22時生放送でメール採用者にステッカー
人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー（ウマ娘）』のラジオ特別番組『ウマ娘のオールナイトニッポンGOLD』が、ニッポン放送で5月8日22時〜24時にかけて生放送されることが決定した。パーソナリティは上田瞳（ゴールドシップ役）、日笠陽子（オルフェーヴル役）、松田颯水（ステイゴールド役）で、アシスタントは荘口彰久（フリーアナウンサー）が担当する。
【写真】メール採用者が貰えるステッカー！『ウマ娘』オールナイトニッポン出演声優
ニッポン放送をキーステーションに全国19局ネットで生放送。ラジオ・radikoを使ってそれぞれの放送エリアで聴けるほか、radikoのエリアフリー機能を使って全国どこからでも聴くことができる。
番組では、今年2月にゲーム配信5周年を迎えたウマ娘に関する様々なトークを展開するほか、さまざまな企画が行われる予定となっている。
番組では『ウマ娘』ファンからメールを募集。ふつうのおたより（ふつおた）や、テーマに沿ったメールを番組メールアドレス宛に送り、メールが採用された人には、番組オリジナルステッカーがプレゼントされる。
『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。
アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開。アニメ『シンデレラグレイ』第1クールが2025年4月〜6月、第2クールが10月〜12月に放送された。
【写真】メール採用者が貰えるステッカー！『ウマ娘』オールナイトニッポン出演声優
ニッポン放送をキーステーションに全国19局ネットで生放送。ラジオ・radikoを使ってそれぞれの放送エリアで聴けるほか、radikoのエリアフリー機能を使って全国どこからでも聴くことができる。
番組では『ウマ娘』ファンからメールを募集。ふつうのおたより（ふつおた）や、テーマに沿ったメールを番組メールアドレス宛に送り、メールが採用された人には、番組オリジナルステッカーがプレゼントされる。
『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。
アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開。アニメ『シンデレラグレイ』第1クールが2025年4月〜6月、第2クールが10月〜12月に放送された。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優