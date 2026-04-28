ファミマ、税抜300円以下の「お手軽パスタ」全国で発売 明太子・和風ペペロンチーノの2種類
【モデルプレス＝2026/04/28】ファミリーマートは、税抜298円（税込321円）の低価格を実現した「明太子パスタ」と「醤油とだしのペペロンチーノ」を、2026年4月28日（火）から沖縄県を除く全国のファミリーマート約16,100店にて発売する。
【写真】先行販売で好評となった「お手軽パスタ」シリーズ
昨今の物価高騰に伴う食費節約ニーズや多様な食スタイルに応えるべく、従来のファミリーマートのパスタ（400円〜500円台）より低価格を実現した「お手軽パスタ」シリーズ。単品での利用はもちろん、栄養バランスを考えたサラダや、食後の気分を上げるスイーツ、ホットスナックなどとの買い合わせも楽しめるよう麺量を抑えた手軽なサイズを採用している。関東エリア約1,000店舗での先行テスト販売で、特に女性層やサイドメニューと一緒に購入する顧客より支持を集め、このたび全国展開が決まった。
今回発売されるのは「明太子パスタ」と「醤油とだしのペペロンチーノ」の2種類。「明太子パスタ」は、昆布や鰹のだしを効かせたベースに、辛さのパンチが際立つ明太子ソースを合わせたパスタ。アクセントに刻み海苔をトッピングしている。そして「醤油とだしのペペロンチーノ」は、白だし醤油を使用し、親しみやすく食べやすい味わいに仕上げた和風仕立てのペペロンチーノ。さまざまなサイドメニューとの食べ合わせも良い一品だ。（modelpress編集部）
【価格】298円（税込321円）
【発売日】2026年4月28日（火）
【発売地域】全国（沖縄県除く）
【Not Sponsored 記事】
【写真】先行販売で好評となった「お手軽パスタ」シリーズ
◆ファミマ、「お手軽パスタ」シリーズ全国展開
昨今の物価高騰に伴う食費節約ニーズや多様な食スタイルに応えるべく、従来のファミリーマートのパスタ（400円〜500円台）より低価格を実現した「お手軽パスタ」シリーズ。単品での利用はもちろん、栄養バランスを考えたサラダや、食後の気分を上げるスイーツ、ホットスナックなどとの買い合わせも楽しめるよう麺量を抑えた手軽なサイズを採用している。関東エリア約1,000店舗での先行テスト販売で、特に女性層やサイドメニューと一緒に購入する顧客より支持を集め、このたび全国展開が決まった。
◆定番人気の味わいのパスタ2種類
今回発売されるのは「明太子パスタ」と「醤油とだしのペペロンチーノ」の2種類。「明太子パスタ」は、昆布や鰹のだしを効かせたベースに、辛さのパンチが際立つ明太子ソースを合わせたパスタ。アクセントに刻み海苔をトッピングしている。そして「醤油とだしのペペロンチーノ」は、白だし醤油を使用し、親しみやすく食べやすい味わいに仕上げた和風仕立てのペペロンチーノ。さまざまなサイドメニューとの食べ合わせも良い一品だ。（modelpress編集部）
■明太子パスタ／醤油とだしのペペロンチーノ
【価格】298円（税込321円）
【発売日】2026年4月28日（火）
【発売地域】全国（沖縄県除く）
【Not Sponsored 記事】