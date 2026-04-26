開催：2026.4.26

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 3 - 8 [ヤンキース]

MLBの試合が26日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとヤンキースが対戦した。

アストロズの先発投手はマイケル・バローズ、対するヤンキースの先発投手はライアン・ウェザーズで試合は開始した。

1回裏、3番 イサク・パレデス 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 1-0 NYY

3回表、1番 トレント・グリシャム 6球目を打ってレフトスタンドへのホームランでヤンキース得点 HOU 1-1 NYY

5回表、9番 ホセ・カバジェロ 6球目を打って左中間スタンドへのホームランでヤンキース得点 HOU 1-2 NYY

6回裏、1番 カルロス・コレア 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 2-2 NYY

7回表、7番 オースティン・ウェルズ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでヤンキース得点 HOU 2-3 NYY、4番 コディ・ベリンジャー カウント3-2から押し出しの四球でヤンキース得点 HOU 2-4 NYY、5番 ジャズ・チザム カウント3-1から押し出しの四球でヤンキース得点 HOU 2-5 NYY

8回表、2番 ベン・ライス 7球目を打ってセンターへの犠牲フライでヤンキース得点 HOU 2-6 NYY

9回表、7番 オースティン・ウェルズ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 HOU 2-7 NYY、8番 ライアン・マクマーン 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 HOU 2-8 NYY

9回裏、5番 クリスチャン・ウォーカー 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 3-8 NYY

試合は3対8でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのフェルナンド・クルーズで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はアストロズの蠟緂威で、ここまで1勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-26 11:18:18 更新