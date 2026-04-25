GOCOCiリニューアルで進化♡おしゃれを楽しむ新感覚ノンワイヤーインナー

ここちよさとおしゃれを両立したい女性に注目されているインナーブランド「GOCOCi」。リニューアル後は、ファッションの一部として楽しめる新しい価値観を提案し、売上も好調に推移しています。ノンワイヤーでありながら美しいシルエットと快適さを叶えるラインナップは、日常をより心地よくアップデートしてくれる存在に♡今季はさらに多様なニーズに応える新作も登場し、ますます目が離せません。

ファッション視点で選べる3ライン

リニューアルした「GOCOCi」は、“素材”ではなく“ファッション”を軸にした3ライン構成へと進化しました。

「Inner Base」はひびきにくくベーシックな着こなしをサポート。

「Mix and Match」は見せても隠してもおしゃれに決まる万能ライン。

そして「cooomy.」は“見せブラ”として活躍するボーダレスなアイテムを展開し、インナーを主役にしたコーディネートも楽しめます。

下着と洋服の境界をなくし、自由なスタイリングを叶える新提案です。

ナノ・ユニバース×加藤ローサ♡美脚も快適も叶う最旬パンツ

機能性も進化した春夏アイテム

2026年春夏は、快適性と美しさを両立した機能アイテムがさらに充実。「Inner Base」ハーフトップ（品番：CGG551）は、綿混素材でやさしい肌ざわりが魅力。

伸縮性に優れ、ふんわりとバストを包み込みながら、ピーナッツ型パッドで立体的なラインを演出します。価格は2,970円（税込）。

また、脇高設計のハーフトップ（品番：CGG266）は、脇の段差をカバーし、すっきりとしたシルエットへ。

サイズはS・M・L・LL展開、価格は3,190円（税込）。タイトなトップスやジャケットスタイルにもぴったりです。

※販売が終了しているカラーもございます。

インナーをもっと自由に楽しむ時代へ

InstagramやECサイトでは、スタッフによるリアルなスタイリング提案も充実。インナーを見せるコーディネートや重ね着のアイデアなど、毎日の着こなしに役立つヒントが満載です。

機能だけでなくファッションとしての楽しさを広げることで、インナー選びの幅もぐっと広がります。

毎日を心地よく彩る新しい選択

ノンワイヤーの快適さと、ファッション性を兼ね備えた「GOCOCi」のリニューアル。毎日身につけるものだからこそ、自分らしく心地よく過ごせる一枚を選びたいものです。

気分やコーディネートに合わせて楽しめる新しいインナーの魅力を、ぜひ取り入れてみてください♡あなたの日常に、さりげない自信とときめきをプラスしてくれるはずです。