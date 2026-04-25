フォーシーズンズホテル京都♡レモン×はちみつのアフタヌーンティーが春のおでかけにおすすめ

フォーシーズンズホテル京都では、2026年5月31日(日)まで、レモンにはちみつを掛け合わせた｢レモン＆ハニーアフタヌーンティー｣が開催中です。春らしい雰囲気のあるアフタヌーンティーでは、さっぱりとしたレモンの味わいとはちみちのやさしい甘さが味わえる内容です。取材してきたので、おでかけの参考にしてもらえると嬉しいです。

レモン＆ハニーアフタヌーンティー

開催中の｢レモン＆ハニーアフタヌーンティー｣は、鮮やかな黄色をメインにパステルカラーで彩られるスタンドです。

6種類のスイーツ、5種類のセイボリー、4種類の焼き菓子が楽しめるのでさっそく紹介していきます。

ハチの巣を型取ったクッキーが注目ポイントの｢シャルロットアプリコットレモンケーキ｣。柑橘の酸味で、春らしさのある一品です。

｢ハニーレモンムース｣では、レモンムースの中にシナモンのダークチョコレートがかくれています。2つの相性のよさを感じてくださいね。

かわいい形の｢レモンタルト｣は、タルトのサクッと感とメレンゲのフワフワ食感の両方が楽しめます。

｢ラズベリーチーズケーキ｣は、チーズケーキの爽やかな酸味とラズベリーの甘酸っぱさのハーモニーがおすすめです。

｢抹茶ムース｣は、トップの酸味と2層の抹茶のほろ苦さが相性抜群です。

4種類の焼き菓子

｢マンダリンオレンジ ジンジャーショット｣(写真左)は、くせになる酸っぱさがたまりません!

焼き菓子4種類(フィナンシェ、ハニーガレット、バニラスコーン、レモンパウンドケーキ)は、コンディメントと一緒にいただきます。

アカシアハニーとクロテッドクリームをつけていただくことで、より一層風味が増します。

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5種のセイボリー

スタンドのセイボリーを紹介します。

｢スモークサーモンサブレ｣では、レモンの効いたクリームチーズとスモークのいい香りがするサーモンで華やかです。

｢アスパラガスのタルト｣は、アスパラのかわいい断面に注目してくださいね。

｢ロブスターのタルタル｣は、さっぱりとした後味がお気に入りの一品です。

｢プロシュートとホイップリコッタのサンドイッチ｣は塩味もきいているので、スイーツの合間のお口直しにおすすめです。

スタンドとは別で運ばれてくる｢ヨークシャープディング｣は、仕上げに肉汁の旨みを凝縮したソースをかけていただきます。

外はカリッと中はふんわり焼き上げた生地の食感もお楽しみください。

ラインお友達登録限定でもらえるドリンク

ドリンクでは、紅茶やコーヒー、ホットチョコレートなどがフリーフローで楽しめます。

また、フォーシーズンズホテル京都のラインをお友達登録すると、限定ドリンクがもらえる嬉しいサービスがあります。甘さとレモンのさっぱりとした味わいがこの季節にピッタリです。

ぜひ、さっぱりとしたレモンの風味とはちみつの甘さのハーモニーを感じるアフタヌーンティーを楽しんでくださいね。

レモン＆ハニーアフタヌーンティー

期間:2026年3月1日(日)～5月31日(日)

時間:12:00~ / 12:30~/ 14:30~ / 15:00~ (120分制)

料金:平日8,000円(税込)、土日･祝日8,800円(税込)

取材協力/フォーシーズンズホテル京都