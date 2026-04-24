タレント・グラビアアイドルの清水あいり(33)が24日、自身のX(旧ツイッター)を更新。自身に持ち上がった“疑惑”に対し回答した。



【写真】デカすぎて思わず疑惑が上がった清水あいり もちろん天然です！

清水は抜群のスタイルでグラビアアイドルとして活動する傍ら、「関西弁あいうえお」などの色っぽい持ちネタを駆使してタレントとしても活躍。琉球空手の初段を持つ実力者としても知られている。



清水は今月、同じくグラビアアイドルの長澤茉里奈らとともにタイに行っていたことを明かしている。23日にはXで「タイの撮影会で 久しぶりに水着を着ました」と題して、スラっと伸びた脚と、グラマラスな胸元を解放した大胆な写真を投稿した。



このサービスショットに、ネット上ではグラマラスすぎる清水のスタイルに一部で疑惑の声が寄せられた。清水はこれらの声に対して「『こんなにお胸大きかった?』ってコメントきてたので… 比較しやすい 9年前の水着写真貼っておきます」と回答。2017年当時の自身の写真を投稿し、「この頃は運動たくさんできてたので 今より全体的に引き締まってはいるけど スタイルほぼ変わってないです」とキープしていることを証明した。



また続けて「14年前の写真で天然の胸って信じてくれるかな… 19歳の時のです」と、さらに昔の2012年当時の写真も投稿。顔つきは幼いながらも、当時から完成されたグラマラスなスタイルで回答した。ネット上では、この一発回答に「今でもこんなに可愛いの凄いな」「14年まったくお変わりないというのが驚愕」「天然記念物であり国宝」といった声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）