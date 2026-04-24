ついに来た！ユニクロ×ドラクエ初コラボ！40周年Tシャツが豪華＆キュートすぎる〜♪
ユニクロ UTから『ドラゴンクエスト』コレクションが、2026年4月29日（水・祝）に発売されます。
（写真19枚）【UNIQLO×ドラクエ】新作Tシャツ フォトギャラリー
ドラクエ40周年でUT初登場
Tシャツ \1,990
ドラゴンクエスト誕生40周年を記念して、UTとの初のコラボレーションが実現しました。
「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」のアートをプリントしたTシャツが登場。
モンスターたちが大集合したプリントも。
「まもののむれがあらわれた! 」というゲーム画面のような言葉もデザインされています。
アニバーサリーらしい豪華なデザインのTシャツです。
スライムのアートが可愛いTシャツ
スライムをピックアップしたTシャツも展開されます。
ネイビーのTシャツには、ドット絵のスライムをデザイン。
バックには、大きくキングスライムがプリントされた、インパクトのあるTシャツです。
メタルスライムとはぐれメタルのTシャツも。
胸ポケットにさりげなくプリントされていて、日常使いしやすいデザインになっています。
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX