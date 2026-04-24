ユニクロ UTから『ドラゴンクエスト』コレクションが、2026年4月29日（水・祝）に発売されます。

（写真19枚）【UNIQLO×ドラクエ】新作Tシャツ フォトギャラリー

ドラクエ40周年でUT初登場

Tシャツ \1,990

ドラゴンクエスト誕生40周年を記念して、UTとの初のコラボレーションが実現しました。

「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」のアートをプリントしたTシャツが登場。

モンスターたちが大集合したプリントも。

「まもののむれがあらわれた! 」というゲーム画面のような言葉もデザインされています。

アニバーサリーらしい豪華なデザインのTシャツです。

スライムのアートが可愛いTシャツ

スライムをピックアップしたTシャツも展開されます。

ネイビーのTシャツには、ドット絵のスライムをデザイン。

バックには、大きくキングスライムがプリントされた、インパクトのあるTシャツです。

メタルスライムとはぐれメタルのTシャツも。

胸ポケットにさりげなくプリントされていて、日常使いしやすいデザインになっています。

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX