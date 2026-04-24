サマンサタバサ×マンダロリアン＆グローグー♡大人可愛いスター・ウォーズ小物

サマンサタバサから、スター・ウォーズの人気シリーズ『マンダロリアン＆グローグー』をテーマにした特別コレクションが登場♡バッグやお財布、チャームまで、作品の世界観をたっぷり詰め込んだラインアップはファン必見。2026年4月24日より順次予約がスタートし、日常使いしやすいデザインと遊び心を兼ね備えたアイテムが揃います♪

機能性も魅力♡バッグ2型

『マンダロリアン＆グローグー』コレクション3Wayバッグ

価格：31,900円(税込)

「グローグー」と「ソーガン・フロッグ」の刺繍が印象的なデザイン。

サイドや正面にポケットが充実し、収納力も抜群。

ショルダーを付け替えることでリュックやショルダーバッグとして使える3Way仕様で、シーンに合わせた使い分けが可能です。

裏地はグローグーの総柄で、開けるたびに気分が上がる仕上がり♡

『マンダロリアン＆グローグー』コレクションショルダーバッグ

価格：29,700円(税込)

カラー：ブラック、ベージュ

ポッドで眠るグローグーの刺繍が可愛いポイント。

3層構造で荷物を分けて収納でき、機能性も◎。

背面ポケット付きで使い勝手にも優れ、日常使いしやすいデザインです。

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小物で楽しむ世界観

『マンダロリアン＆グローグー』コレクション折財布

価格：24,200円(税込)

ポッドを持つグローグーの愛らしいアートと、マンダロリアンの箔押しデザインがポイント。

裏面にはカードポケットとソーガン・フロッグのアートを施し、細部まで世界観を楽しめます。

『マンダロリアン＆グローグー』コレクションバッグチャーム（2種）

価格：6,600円(税込)

マンダロリアンフェイス×グローグー、グローグー×ソーガン・フロッグの2デザイン。

チェーンを外せばファスナーチャームとしても使える2Way仕様で、バッグのアクセントにぴったりです。

発売スケジュール

・4月24日(金)：公式オンラインショップにて先行予約スタート

・4月25日(土)：店舗にて予約スタート

・5月3日(日)：店舗・オンラインにて販売開始

毎日を特別に彩るコラボ♡

サマンサタバサならではの上品さと、『マンダロリアン＆グローグー』の愛らしさが融合した今回のコレクション。実用性とデザイン性を兼ね備えたアイテムは、普段使いはもちろん特別な日にも活躍してくれます。お気に入りのアイテムで、さりげなく作品の世界観を取り入れてみてはいかがでしょうか♪