こういうの欲しかったーッ！！【3COINS】冷蔵庫がすっきり片付く♡「新作収納」

冷蔵庫を開けるたびに、中身のごちゃつきが気になるという人も多いのでは？ 大きさも形状もバラバラな食品をすっきり整理整頓して、冷蔵庫をきれいに保てそうな、「新作収納」が【3COINS（スリーコインズ）】から登場していました。シンプルなデザインかつ、使いやすい工夫がされた収納グッズは、お気に入り登録数が2,400人を超える人気ぶり（2026/4/17時点）。「こういう物が欲しかった！」と、声が出てしまいそうな収納グッズをぜひチェックしてみてください。

使い勝手抜群！ まとめ買いしたい冷蔵庫用トレー

比較的薄めのパッケージ入り食品の整理に使えそうな、「冷蔵庫収納ボックストレー浅型セット：S」。引き出し式で、奥に収納した物もサッと出し入れしやすい設計です。さらに、動かせる仕切りが付いているところも嬉しいポイント。同じシリーズのトレーを、スタッキングして使うこともできます。内側のボックスのサイズは、約高さ5.5 × 幅12 × 奥行き25cmで、価格は\660（税込）です。

スペースの有効活用！ 冷蔵庫の収納力が格段アップ

少し高さのあるパッケージに入った食品の整理に重宝しそうな、ボックスの深さが約11cmある「冷蔵庫収納ボックストレー深型セット：S」。先に紹介した浅型セットと、幅、奥行きは同じ寸法なので、スタッキングして使えばさまざまな大きさの物を入れられそう。棚の上部の空きスペースを有効活用すれば、冷蔵庫の収納力がぐんと上がるかも。価格は、\660（税込）です。

3COINSの「冷蔵庫収納ボックストレー」を組み合わせて使えば、見られても恥ずかしくないすっきりした冷蔵庫収納が叶うはず。公式オンラインストアでも販売しているので、ぜひチェックして！

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N