ちいかわ「パックTシャツ」4．24から発売！ ぷっくりシールの限定ノベルティ付き全3種
ナガノによるX発漫画『ちいかわ』をデザインしたパックTが展開される「ちいかわ T−SHIRTS FES 2026」が、4月24日（金）から、「トーキング」公式ECショップや「キデイランド」各店舗で開催される。
【写真】ハチワレとうさぎもかわいい！ パックTのラインナップ
■今年で5回目の「T−SHIRTS FES」を実施
今回「ちいかわ T−SHIRTS FES 2026」で発売されるのは、前回大人気だったTシャツ2枚セットの「パックTシャツ」に、カラフルなビーズがシャカシャカ動くぷっくりシールのノベルティが付いた商品。
夏にぴったりな「パックTシャツ」のラインナップには、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのそれぞれ単体のデザインと、集合デザインがセットになった全3種類が用意される。
また、チャックで繰り返し使えるタイプのパッケージにもちいかわたちのプリントをオン。すべて、ユニセックスで着られるシルエットのため、シェアして楽しむことができる。
【写真】ハチワレとうさぎもかわいい！ パックTのラインナップ
■今年で5回目の「T−SHIRTS FES」を実施
今回「ちいかわ T−SHIRTS FES 2026」で発売されるのは、前回大人気だったTシャツ2枚セットの「パックTシャツ」に、カラフルなビーズがシャカシャカ動くぷっくりシールのノベルティが付いた商品。
夏にぴったりな「パックTシャツ」のラインナップには、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのそれぞれ単体のデザインと、集合デザインがセットになった全3種類が用意される。
また、チャックで繰り返し使えるタイプのパッケージにもちいかわたちのプリントをオン。すべて、ユニセックスで着られるシルエットのため、シェアして楽しむことができる。