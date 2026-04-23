「パックTシャツ 味付けのり／ぼっちゃりランナーズ」（税込 5830円）

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　ナガノによるX発漫画『ちいかわ』をデザインしたパックTが展開される「ちいかわ T−SHIRTS FES 2026」が、4月24日（金）から、「トーキング」公式ECショップや「キデイランド」各店舗で開催される。

【写真】ハチワレとうさぎもかわいい！　パックTのラインナップ

■今年で5回目の「T−SHIRTS FES」を実施

　今回「ちいかわ T−SHIRTS FES 2026」で発売されるのは、前回大人気だったTシャツ2枚セットの「パックTシャツ」に、カラフルなビーズがシャカシャカ動くぷっくりシールのノベルティが付いた商品。

　夏にぴったりな「パックTシャツ」のラインナップには、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのそれぞれ単体のデザインと、集合デザインがセットになった全3種類が用意される。

　また、チャックで繰り返し使えるタイプのパッケージにもちいかわたちのプリントをオン。すべて、ユニセックスで着られるシルエットのため、シェアして楽しむことができる。