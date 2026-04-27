千賀健永「最近めっちゃ使ってる」ドラマ撮影にも愛用！肌にやさしい化粧水を紹介

千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【リアルすぎ】千賀健永のバッグの中身を抜き打ちチェック！ドラマ撮影に必要な美容アイテム全部見せちゃいます！』の動画を投稿。バッグの中身を公開しながら、美容アイテムも紹介してくれました。

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■肌ケアに

動画内に登場したのはこちら。

コスメデコルテ / 薬用 マイクロバーム ローション 250ml 税込5,500円（公式サイトより）

ビタミン、ヒアルロン酸、アミノ酸が配合された、低刺激の薬用化粧液。有効成分が肌あれやニキビを防ぎ、なめらかですこやかな肌に整えてくれます。

千賀さんは、こちらを「最近めっちゃ使ってる」とコメントしながら紹介。

さらに、「（撮影中の）ドラマが温泉旅で」「温泉に入った後につける化粧水では、これ結構俺いいなって」と語り、温泉後のデリケートな肌にも使いやすいと感じている様子を見せていました。

また「鎮静系の肌にやさしいタイプの化粧水」と特徴にも触れつつ、「これ最近好き」とお気に入りアイテムとして愛用していることも明かしてくれました。

■動画もチェック

動画内では、その他にもバッグの中に入れているアイテムを多数紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。