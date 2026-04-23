高倉町珈琲でレモンフェア開催♡初夏を彩る爽やかスイーツ＆ドリンク

初夏の訪れとともに、さっぱりとした味わいが恋しくなる季節。そんな今の気分にぴったりなのが、高倉町珈琲で開催される「レモンフェア」です。爽やかな香りとほどよい酸味が魅力のレモンを主役に、人気パンケーキやドリンクがラインアップ。リフレッシュしたい日や、ゆったり過ごしたいカフェタイムにぴったりの期間限定フェアをご紹介します♪

人気No.1の爽やかパンケーキ

毎年大好評の「レモンヨーグルトクリームのリコッタパンケーキ」は、ふわふわ食感と爽やかな酸味が絶妙にマッチした一品。

コクのあるリコッタチーズに、さっぱりとしたヨーグルトクリームとレモンの風味が重なり、軽やかで食べやすい仕上がりです。

通常サイズは1,580円（税込）、少し軽めに楽しみたい方にはジャストサイズ1,050円（税込）も用意されています。

ちょっとしたご褒美スイーツとしてもぴったりで、幅広いシーンで楽しめるのが魅力です。

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初夏にぴったりの爽快ドリンク

パンケーキと一緒に楽しみたいのが、レモンの爽やかさを存分に感じられるドリンクメニュー。

「フレッシュレモンスカッシュ」は650円（税込）で、シュワっと弾ける炭酸とフレッシュな酸味が心地よく、気分をリフレッシュさせてくれます。

一方、「ホットレモンジンジャー」は700円（税込）。ほんのりスパイシーなジンジャーとレモンの組み合わせが体をやさしく温め、リラックスタイムにぴったりです。

気分や天候に合わせて選べるのもうれしいポイント。

レモンの香りに包まれる贅沢時間

今回のレモンフェアは、味だけでなく香りでも楽しめるのが魅力。店内に広がる爽やかなレモンの香りが、日常の忙しさを忘れさせてくれます。

甘さと酸味のバランスが絶妙なメニューは、重たくなりがちなスイーツのイメージを覆し、最後まで軽やかに楽しめる仕上がり。

季節限定ならではの特別感もあり、今しか味わえないひとときを演出してくれます。

初夏のご褒美にレモンフェアを♡

高倉町珈琲のレモンフェアは、爽やかな味わいで心も体もリフレッシュできる特別なイベント。軽やかなパンケーキや気分に合わせて選べるドリンクは、日常に小さな幸せをプラスしてくれます。

期間限定だからこそ味わえるこの機会に、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか♪レモンの香りに包まれる、心地よいカフェタイムを楽しんでみてください。