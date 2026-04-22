株式会社アイベックが運営する、出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」は、成人男性１００人・成人女性１００人（計２００人）を対象に、「彼氏が好きすぎる」ことに関するアンケート調査を２月２７日に実施した。

成人女性１００人に「『彼氏が好きすぎる』と感じたことはありますか？」と尋ねたところ、「ある」８４人（８４％）に対し、「ない」１６人（１６％）という結果になった。また「『彼氏が好きすぎてつらい』と感じたことはありますか？」と尋ねたところ、「ある」６４人（６４％）に対し、「ない」３６人（３６％）という結果になった。

「彼氏が好きすぎてつらい」と感じたことがある成人女性６４人に理由を尋ねたところ、最多は「彼氏と連絡がとれないと不安になる」４５人（７０．３１％）。次いで「彼氏との予定を最優先にする」が３１人（４８．４４％）となった。自由回答では、嫉妬や束縛といった対人面の問題に加え、交際に伴う支出増加など生活面への影響も見受けられた。

成人男性１００人に「彼女から強い愛情表現を受けたとき、どのように感じますか？」と尋ねたところ、最多は「うれしい」３８人（３８％）。次いで「大切にされていると感じる」２６人（２６％）、「かわいいと思う」２４人（２４％）が続いた。「彼女からの愛情表現で負担に感じてしまう言動」と尋ねたところ、最多は「すぐに嫉妬して不機嫌になる」３５人（３５％）。愛情表現そのものは歓迎されやすい一方、嫉妬・束縛・過剰な接触要求など、相手の自由や安心感を損なう行動は、負担として受け止められやすい結果となった。