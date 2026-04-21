トロント・ブルージェイズの岡本和真（29）が、4月13日、大手スポーツカードメーカーのtopps社の公式Instagramに登場。“ウルトラレア”なトレーディングカードのデザインを公開し、世界中のファンが沸いている。

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投稿されたビジュアルは、打席に立つ岡本の写真と、アニメーション風イラストで描かれたトレーディングカードのデザインが組み合わせられたもの。注目されたのは、「岡本」という日本語表記。topps社は、「Look for the ultra-rare Kanji text variation! 」と告知しており、名前が漢字表記のバージョンは“希少アイテム”であることを明かしている。

【画像】岡本和真のトレーディングカードが登場（画像はtopps社公式Instagramより引用）

この投稿には、記事執筆時点で、国内外から3.8万件以上の「いいね！」が集まっており、Instagramユーザーから「King Kazuma」「これ、めっちゃかっこいい！」「欲しい！」といった反響が殺到。また、「岡本頑張れ」「かっ飛ばせ かずま！」「男前wいつも本人が言ってるとおりでイイね」といった熱いエールも寄せられている。